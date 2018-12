Marijke Helwegen komt met lieve kersthit

Er wordt wat af geruzied in Nederland. Marijke Helwegen is er klaar mee en wil dat we met z’n allen wat liever worden. En hoe kan dat beter dan in een lied, geïnspireerd op ‘de liefste man van Nederland’: voormalig burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Met dit kerstnummer vraagt Marijke ook aandacht en steun voor het KWF.

De bewondering van Marijke voor Eberhard van der Laan is groot. Zijn uitspraken over het lief zijn voor elkaar klinken door in haar lied en mogen volgens haar nooit meer worden vergeten. Om het nummer en de boodschap kracht bij te zetten, is de hashtag #LIEVR geïntroduceerd.

‘Wereld, word een beetje liever’

Samen met een aantal vrienden heeft Helwegen het liedje ‘Wereld, word een beetje liever’ opgenomen. Deze ode aan de voormalig Amsterdamse burgemeester is een opdracht aan alle Nederlanders. ‘Een beetje liever voor elkaar worden, laat dat ons voornemen zijn voor 2019’, aldus Helwegen. In de bijbehorende videoclip geeft Marijke zelf vast het goede voorbeeld. Ze knuffelt wat af met iedereen, inclusief een flink aantal dieren.

Oproep tot donatie KWF

Helwegen hoopt dat Nederlanders door de kerstsingel even terugdenken aan de liefdevolle boodschappen van burgemeester Eberhard van der Laan, die ruim een jaar geleden overleed aan de gevolgen van longkanker. Met de kerstgedachte in het achterhoofd hoopt de mediapersoonlijkheid met haar nummer ook Nederlanders aan te kunnen sporen een donatie te doen aan het KWF.

Kerstclip bekijken

Bekijk de kerstclip van Marijke Helwegen vanaf 21 december op de website van Marijke Helwegen. Een mp4-bestand van de video is op aanvraag beschikbaar.

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte