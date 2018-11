Man schrijft opmerkelijke brief: ‘Aan het meisje dat ik vier straten achtervolgde’

Een brief van een man die een meisje achtervolgde gaat momenteel de hele wereld over. Hoewel het nogal griezelig klinkt, bevat de brief juist een onverwachte, hartverwarmende boodschap.

Onverwachte uitleg

De brief werd op de site Reddit geplaatst en bezorgt aardig wat mensen kippenvel. De man biedt daarin namelijk zijn excuses aan en legt uit waaróm hij het meisje dan achtervolgde. “Aan het meisje dat ik vier straten achtervolgde”, zo begint de man zijn brief. Hij legt uit dat hij op een avond een jonge vrouw in een chique outfit en met een aktetas over straat zag lopen. De vrouw kruiste de man in het voorbijgaan en niet veel later besloot hij de ‘achtervolging’ in te zetten.

Gespannen

“Ik draai me om en begin je te achtervolgen. Ik herinner me nog goed dat je dat op een bepaald moment besefte. Je liep ineens sneller, je schouders namen een gespannen houding aan en je greep meteen naar je telefoon. Maar dat hield mij niet tegen”, aldus de schrijver. De man versnelde zijn pas, totdat er uiteindelijk nog maar vijftien meter tussen hen in was. Hij deed ondertussen ook alsof hij aan het bellen was. “Maar ik twijfelde de hele tijd of ik je niet moest inhalen en mezelf moest voorstellen. Ik deed het uiteindelijk niet, dus we bleven gewoon doorlopen. Je bleef maar over je schouders kijken om te zien of ik er nog was”, zo gaat hij verder.

Klein detail

“Als je geen hoge hakken had aangehad, zou je het wellicht op een lopen hebben gezet naar je geparkeerde auto, toen je in die doodlopende straat moest zijn”, vermoedt hij. De man zag uiteindelijk hoe de vrouw veilig en wel in haar auto stapte. Terwijl ze wegreed maakte ze nog snel een foto van zijn gezicht met haar telefoon. De man snapt die reactie van de vrouw, maar legt uit dat hij haar juist heeft beschermd. “Er is namelijk één ding dat je niet hebt gezien. De twee andere mannen aan de andere kant van de straat, die al naar je aan het wijzen waren voordat wij elkaar kruisden. Je zag niet hoe ze naar je keken en hoe ze onder invloed leken. Je zag ook niet hoe ze in je buurt bleven totdat je de doodlopende straat uit wist te lopen.”

Excuses

“Je hebt niet gezien hoe ik maar liefst tien minuten in mijn auto op de politie heb gewacht, die ik kort daarvoor had gebeld”, vervolgt hij. “Je zag ook niet hoe ik daarna een kwartier lang een spervuur van vragen moest beantwoorden. En dat ik de politie een foto van de twee mannen liet zien, die ik kort daarvoor had genomen.” De man biedt de jonge vrouw toch zijn excuses aan. “Het spijt me echt dat ik je bang heb gemaakt, maar als ik eerlijk mag zijn, was ik zelf ook heel bang. Ik ben geen held en ik dacht continu dat ik me maar beter uit de voeten moest maken. Maar jij had mijn vrouw kunnen zijn, die daar in dezelfde straat geparkeerd stond. Of mijn dochter. En ik zou het mezelf nooit vergeven als hen iets zou overkomen omdat iemand niet voor hun op durfde te komen.”

