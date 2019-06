Respect 2.0: Maarten Van der Weijden haalt bijna 4 miljoen op met Elfstedenzwemtocht

Wow. Hij heeft het geflikt. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft na zijn dappere maar mislukte poging vorig jaar gisteravond met succes zijn Elfstedenzwemtocht in Friesland afgerond. De grootste held van dit moment kwam na 195 kilometer in Leeuwarden over de finish, waar hij zijn elfde stempel in ontvangst nam.

3,9 miljoen

Daar maakte de voormalig olympisch kampioen bekend dat hij met zijn fantastische actie ruim 3,9 miljoen heeft opgehaald voor kankeronderzoek. Om precies te zijn 3.910.763,11 euro. Voordat hij het voorlopige eindbedrag bekendmaakte, werd hij ontvangen door Reinier Paping, winnaar van de Elfstedentocht in 1963, die hem een Elfstedenkruis omdeed terwijl hij zei: “Ik heb er geen woorden voor”.

Nieuwe poging

Van der Weijden deed vorig jaar ook een poging, maar moest toen na 163 kilometer stoppen omdat hij zich niet goed voelde. Hij wist toen toch 5 miljoen euro bijeen te zwemmen.

Trots

Zondag maakte de organisatie een tussenstand bekend. De teller stond toen op 1,4 miljoen euro. KWF Kankerbestrijding liet weten enorm trots te zijn op de prestatie van Van der Weijden. “Het waren geweldige dagen waarin heel Nederland met hem meeleefde. Maarten heeft samen met zijn team, alle honderden vrijwilligers en natuurlijk iedereen die met hem heeft meegezwommen en gedoneerd, een hele bijzondere prestatie geleverd”, aldus directeur Johan van de Gronden. Het geld gaat naar twaalf verschillende kankeronderzoeken.

Voorafgaand met zijn dochtertjes:

Dit bericht bekijken op Instagram Mijn lieve meisjes zijn ook klaar voor #11stedenzwemtocht #vaderdag Een bericht gedeeld door maarten van der weijden (@maartenvanderweijden) op 16 Jun 2019 om 10:47 (PDT)

Maarten’s toestand na vorig jaar:

