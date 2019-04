1 April is (gelukkig) bíjna voorbij: dit waren de leukste grappen vandaag

Voor een redacteur van een online platform is 1 april één van de vermoeiendste werkdagen van het jaar. Wat is nu echt nieuws? Wat is klinkklare onzin? Aangezien de grappen van bedrijven steeds beter, professioneler en geloofwaardiger worden, is het een uitdaging op het rechte pad te blijven. Het is ons vandaag aardig gelukt. We verzamelden alle geintjes waar wij vandaag níet ingetrapt zijn.

Ben jij al ergens ingestonken?

Op kleur

Bij Jumbo sorteren ze hun producten voortaan netjes op kleur.

Lekker fris

Croky kwam vandaag met een nieuwe smaak chips: pepermunt. Handig, zo hoef je nooit meer je tanden te poetsen na een zak chips.

Luizenmoeders zijn zó 2018

Beachlife

Door de dogkini’s van Hunkemöller zou je samen met je hond naar het strand kunnen.

Coole grap

Nu Sesamstraat nog spannender is dan het huidige seizoen Temptation Island, probeert Videoland met een compleet nieuw format de fans tevreden te houden: Temptation Iceland.

Voor op brood

Wil je wel een keer iets anders dan pindakaas en hagelslag? Wat dacht je van de frikandelspread speciaal van Lidl?

Geen internet

Kidsweek waarschuwt kinderen: zak je voor het verplichte nepnieuws-examen? Dan mag je nóóit meer op internet.

Bijzondere diersoort

Bij de Avonturenboerderij in Groot-Ammers zijn er wel heel bijzondere dieren geboren: 3 flamivaars. ‘‘Deze diersoort is een kruising tussen een ooievaar en flamingo’’, leg het pretpark uit in een persbericht. “Een zeldzaam fenomeen, waarop wij trots mogen zijn dat wij dit in Nederland mogen bewonderen.”

Waterpret

Duikboot Festival wil een feestje onder water geven. Enthousiaste mensen reageren massaal onder de foto.

Hydrateren

Wij zijn héél blij dat dit een 1 aprilgrap blijkt. Glaasje water, iemand?

Regendans

Deze basisschool uit Roosendaal verzocht alle kinderen om in regenjas en met paraplu naar school te komen, de sprinklerinstallatie zou namelijk worden getest.

Straling

De kinderen van deze basisschool zijn niet beschermd tegen de sprinklerinstallatie, maar wél tegen WiFi-stralingen.

