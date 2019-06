Let op: voor appen op de fiets wordt vanaf maandag écht beboet!

Hoewel het telefoonverbod voor fietsers al verschillende keren werd aangekondigd tijd is het vanaf maandag dan echt zover. Word je vanaf dan met een mobiel in je hand gezien terwijl je aan het fietsen bent? Zeg dan maar dag tegen je zuurverdiende centen. Het grapje kan je namelijk €95,- gaan kosten.

Voor automobilisten en veel andere verkeersdeelnemers is het al verboden om te appen en bellen. Op 1 juli aanstaande komen daar dus ook fietsers bij. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat alle verkeersdeelnemers, inclusief fietsers, hun aandacht op de weg moeten houden en niet op het scherm van hun smartphone. Een telefoon in de hand en fietsen gaan gewoon niet samen, stelt de minister. De slogan van de campagne is: ‘Laat je telefoon lekker zitten en hou 95 euro in je zak.’

Mobiele elektronische apparaten

Je mag wel langs de kant van de weg stoppen en dan je route checken of belangrijke appje lezen; het verbod geldt alleen als de fiets in beweging is. Ook als je bijvoorbeeld stilstaat voor een verkeerslicht, mag je je mobieltje vasthouden. Het verbod geldt trouwens niet alleen voor je telefoon. Geen enkel ‘mobiel elektronisch apparaat’ mag worden gebruikt. Dus ook een tablet, muziekspeler of camera in de hand houden op de fiets kan je met ingang van 1 juli een flinke boete opleveren. In een houder mogen ze wel worden gebruikt, bijvoorbeeld voor navigatie.

Trambestuurders

Volgens de nieuwe regels kunnen voortaan ook bestuurders van trams een boete krijgen als ze een mobieltje gebruiken. Dit zal ze net zoveel gaan kosten als automobilisten: €240,-. Bestuurders van brom- en snorfietsen zijn iets minder kwijt als ze worden gesnapt met een telefoon in hun hand: hen kost het €160,-.

