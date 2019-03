Het beste nieuws van de dag: heerlijk lenteweer in aantocht!

Wie vandaag uit het raam heeft gekeken, moet een beetje verdrietig zijn geworden. De regen komt met bakken uit de lucht, het is grijs, fris en het waait als een malle. En dat terwijl het over ongeveer een week ‘officieel’ lente is. Maar, er is verbetering in aantocht: het einde van de winter is in zicht!

Van paraplu naar parasol

Er is (eindelijk weer) uitzicht op mooi en zonnig weer. Na nog een aantal wisselvallige en winderige dagen is er vanaf zondag meer ruimte voor de zon. Na maandag loopt de temperatuur op naar 10 tot 15 graden en kunnen we (YES!) de regenjas weer opbergen.

Nog even doorbijten

De meteorologische lente doet haar naam met het onstuimige weer nog geen eer aan, maar daar komt verandering in. Na deze druilerige dag is het ook de komende dagen nog bewolkt, maar valt er niet zo veel regen als vandaag. Tot en met zondag waait het regelmatig stevig en vrijdag én zaterdag kunnen nog zware windstoten voorkomen. Daarna verdwijnt het onstuimige weer.

Welkom terug, zon

Zondag en maandag is er nog kans op een aantal buien, maar laat de zon de zon zich al steeds meer zien. Met een frisse noordwestenwind komt de maximumtemperatuur maandag uit op 8 tot 9 graden. Vanaf dinsdag wordt het lenteachtiger. Het blijft waarschijnlijk droog, met maximumtemperaturen van 10 tot 14 graden en flink wat zon. Hiermee is het net iets aan de zachte kant voor de tijd van het jaar.

Heuse lentedagen

In het zuiden van het land kunnen aan het eind van de week zelfs weer lentedagen met 15 graden voorkomen. In het binnenland kan het ’s nachts een graadje vriezen, dus voor de tuinplanten is het nog wel even opletten.

Bron: ANP | Beeld: iStock