Lekker binnenblijven dit weekend: onweersbuien met hagel en windstoten voorspeld

Een regenjas, paraplu en zelfs binnenblijven zijn geen overbodige luxe dit weekend. De zomer mag dan al wel even van start zijn gegaan en de kans op een hittegolf volgende week is ook sterk aanwezig, maar ook nu blijkt weer: niets is zo veranderlijk als het weer. De komende dagen wordt het namelijk behoorlijk nat en onstuimig.

Als je dit weekend van alles gepland hebt en daarbij veel buiten moet zijn, denk er dan nog maar even over na of je je plannen écht door wil laten gaan. Het weer zit volgens Marc de Jong van Buienradar namelijk alles behalve mee. “Er komt hevig onweer onze kant op, met hagel, windstoten en vooral heel veel regen”, zegt hij tegen RTL Nieuws. “De Zeeuwse kust is morgenochtend al vroeg aan de beurt.”

Overlast

Daarmee is het niet gedaan, want heel het land kan rekenen op guur weer. De donderwolken zouden namelijk samenpakken om boven het binnenland voor flink wat overlast te zorgen. “Daar is het warmer en dus worden de onweersbuien ook intensiever”, aldus De Jong. “Als je die over je heen krijgt, kan dat best heftig zijn.” Volgens de weerdeskundige is het vooral in het oosten raak. “Rond de Duitse grens kunnen zelfs windhozen en kleine tornado’s ontstaan.”

Tricky

Hoef je niet per se naar buiten, blijf dan vooral lekker thuis. De Jong waarschuwt namelijk dat het weer behoorlijk “tricky” kan zijn. “Zeker als je op een festival of op andere open plekken bent, moet je oppassen voor het onweer”, klinkt het. Zijn advies: “Hou Buienradar goed in de gaten.”

Hele dag

Rond een uur of drie zal het aan de Zeeuwse kust weer wat opklaren, voorspelt De Jong. “De rest van Nederland volgt in de loop van de middag en avond.”

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock