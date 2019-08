Lego komt met iets nieuws: braille-instructies voor blinde kinderen

Lego komt met een nieuw project waardoor blinde kinderen ook bouwwerken van Lego-blokjes kunnen maken. Ze hebben nu namelijk instructies in braille en audio geïntroduceerd. Deze zijn gemaakt dankzij de inspanningen van de 22-jarige Matthew Shifrin, die zelf blind is.

Het idee van braille-instructies komt oorspronkelijk van de oppas van Matthew Shifrin. Al sinds hij klein was, speelde Matthew namelijk met Lego. Maar zijn oppas zag in dat de instructies van Lego voor hem nutteloos waren, omdat deze instructieboekjes alleen uit afbeeldingen bestaan. Matthew’s oppas vertaalde de bouwaanwijzingen daarom naar braille, zodat Matthew ook zelf Lego kon bouwen.

Shifrin vond dat hij dit niet voor zichzelf kon houden. Hij besloot dus Lego te contacteren, maar kreeg hier in de eerste instantie geen reactie op. Hierdoor besloot hij zelf een website op te zetten, waar de braille-instructies voor zo’n veertig Lego-bouwwerken te downloaden zijn. De interesse van Lego werd hierdoor al snel aangewakkerd. Het bedrijf komt nu met instructies in audio en braille voor acht verschillende bouwwerken. Matthew Shifrin werkt inmiddels voor Lego.

Everybody should be able to enjoy LEGO play, which is why we’re excited to launch LEGO Audio and Braille Instructions. For more info, visit https://t.co/nWuqdeed52 pic.twitter.com/w0xKGzO6v8

— LEGO (@LEGO_Group) 28 augustus 2019