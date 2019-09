Laat het nazomeren maar beginnen! Nóg meer warm weer voorspeld

Dit weekend wordt het lekker nazomers: met temperaturen tussen de 22 en 25 graden is het warm voor de tijd van het jaar. En dat lijkt zeker niet het laatste warme weer van dit kalenderjaar te zijn…

Droge start van de herfst

Ook na het weekend blijft het lekker. Maandag is het ook nog tussen de 21 en 24 graden. Daarna lijkt het iets koeler te worden, maar het belooft een droge start van de herfst te worden. Normaal voor eind september is een maximumtemperatuur van 18 graden, dus we mogen zeker niet klagen. En dat is niet alles.

Volgende opleving

Ook eind september kan het nog erg lekker weer worden. Meteorologen voorspellen dat het eind deze maand en begin oktober warm nazomerweer wordt. In Nederland kan het in oktober ongeveer één tot drie graden warmer worden dan normaal.

Record

Zo gek is het niet dat het later dit jaar nog warm wordt. Vorig jaar beleefden we op 13 oktober namelijk nog een recordlate zomerse dag. Toen werd het maar liefst 26,3 graden en niet eerder werd het ooit zo laat in het jaar nog zomers warm in ons land. Begin oktober ligt de maximumtemperatuur in ons land gemiddeld rond de 16 graden.

