Oh my: na tompoucedonut nu óók kruidnoten met tompoucesmaak bij HEMA

Begon jij ook spontaan te watertanden toen je hoorde je bij HEMA nu een tompoucedonut kunt krijgen? Helaas kun je de lekkernij alleen bestellen in het restaurant, maar wat je wél mee naar huis kunt nemen zijn de kruidnoten met tompoucesmaak. Ja, je leest het goed: kruidnoten met tompoucesmaak. Je begrijpt, het water loopt ons opnieuw in de mond.

Het Nederlandse warenhuis komt opnieuw met een gevalletje best of both worlds op de proppen. Speciaal voor een gezellige pakjesavond (en de aanloop ernaartoe) komt HEMA met kruidnoten die er niet alleen feestelijk uitzien met hun roze jasje, maar minstens zo lekker moeten zijn met hun zoete smaak van tompouce.

Nog meer nieuwe smaken

Voor een zakje kruidnoten met tompoucesmaak hoef je slechts twee euro neer te tellen. Zijn de roze minikoekjes niet helemaal jouw ding? HEMA heeft naast deze variant nog drie nieuwe smaken toegevoegd aan het assortiment, namelijk appeltaart, stacciatella en karamel-zeezout. Daarnaast liggen ook de oude vertrouwde smaken weer in de winkel: stroopwafel, pumpkin spice en chocolade truffel. Dat betekent inslaan!

Dit bericht bekijken op Instagram We konden het niet laten: kruidnoten met tompoucesmaak.💓 Geniet ervan @klaubou Een bericht gedeeld door HEMA (@hemanederland) op 7 Nov 2019 om 7:01 (PST)

Evolutie van de tompouce

HEMA is er voor iedereen en wil er dan ook voor zorgen dat iedereen kan genieten van hun iconische tompouce. En daarom is de keten momenteel druk bezig met het ontwikkelen van een glutenvrije variant van de lekkernij. “We streven ernaar om ook deze artikelen aan te kunnen bieden en werken hier ook zeker naartoe”, laat HEMA weten. “Onze bakkerij is druk bezig met ontwikkelingen om dit in de toekomst wel aan te kunnen bieden.”

Designer-pracht voor Kerst

HEMA komt binnenkort ook met iets anders prachtigs, speciaal voor de feestelijke decemberdagen. Het oer-Hollandse warenhuis heeft namelijk de handen ineengeslagen met Viktor&Rolf, Nederlands bekendste ontwerpersduo. Samen lanceren de merken de limited edition ‘jingle bows kerstcollectie’, bestaande uit álles wat je kersthartje begeert. De prijzen variëren van 1,50 euro voor een geschenkverpakking tot 35 euro voor een tafelkleed. Laat de kerst maar komen! Kijk hier voor meer informatie over én beelden van de collectie.

