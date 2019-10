Pepernoten in gekke smaken en kaasletters? Dat was nog niets in vergelijking met de nieuwste snack die Sinterklaas voor je in petto heeft. We hebben het over de kroketletter.

Even wat anders

Naast pepernoten in alle soorten en maten, borstplaat, marsepein, banketstaven, speculaaspoppen, chocomunten en -letters kun je vanaf nu een kroketletter toevoegen aan je surprise. En yes, dat is dus precies wat je denkt dat het is: een kroket in de vorm van een willekeurige letter. Twee jaar geleden verscheen er al eens een kaasletter op de markt.

Vreemde vulling

Deze snack begon eigenlijk als een grapje. Toch zijn de letters vanaf 1 november écht te koop bij de Croquetten Boutique in Utrecht. Naast de smaak van een klassieke kroket, komt de kroketletter ook met mokka-hazelnootvulling en kaasvulling. En ze zijn er niet alleen kant-en-klaar voor de afhaal, maar om mee naar huis te nemen. Heel handig: de letters zijn speciaal ontwikkeld voor de airfryer en oven. Naast leuk zijn ze dus ook nog eens (een fractie, maar toch) gezonder dan de standaard kroket. Inpakken, wegwezen en geven dus!

Lees ook

De perfecte middagbesteding: samen bakken in aanloop naar Sinterklaas

Opvallende variaties

Andere producten waar we onlangs van opkeken: de Veggie McNuggets van McDonald’s en de burger frikandel speciaal van de Burger King. Opmerkelijk, maar niet bijzonder ‘gek’; er hebben ook al vreemdere snelle happen de revue gepasseerd. Opvallend genoeg is de good ol’ Hollandse frikandel meer dan eens het ‘slachtoffer’ dat onder handen genomen wordt. Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog de discodel en de vlaai met frikandellen? Ook een pestofrikandel en een sushidel zijn echt te bestellen bij lokale frituur-fanatiekelingen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: VIVA | Beeld: iStock