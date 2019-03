Kraamverzorgers in actie wegens lage wachtgelden

Kraamzorg, het is een prachtig vak maar het is zwaar en je kunt er niet van rond komen. “Je kunt beter bij de Aldi achter de kassa zitten dan dit werk doen.” Kraamverzorgenden komen in actie voor betere tarieven en beloningen.

Lees ook: Lauren Verster over hoe het moederschap haar heeft veranderd

Al bijna 30 jaar zit Tineke Bogaard in de kraamzorg. In al die jaren heeft ze heel wat goede collega’s noodgedwongen zien vertrekken. “Vooral heel veel vrouwen met jonge kinderen stoppen ermee. Omdat je met het geld gewoon niet kan rondkomen.”

Wachtdiensten

Het zijn vooral de wachtdiensten die kraamverzorgers opbreken, ziet ook collega Siska de Rijke van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden. De stand-by-diensten horen bij het vak – een geboorte laat zich immers niet plannen – maar worden ronduit beroerd betaald, vinden ze.

“Voor een wachtdienst van acht uur, krijg je in totaal 11,44 euro bruto”, zegt Siska de Rijke. “In zo’n dienst kun je ieder moment worden opgeroepen en moet je binnen een uur bij het gezin staan. Veel vrouwen komen door die diensten met hun eigen gezin in de knel. Het is een aanslag op je privéleven.”

Haar collega Tineke vult aan: “Tijdens die wachtdiensten moet je ook kinderopvang regelen. En wie kan dat voor 11,44 euro? Daarom stoppen zoveel vrouwen met het vak. Het maakt me heel erg boos.”

Petitie

Dat moet verbeteren, vindt ook FNV Zorg en Welzijn. De vakbond overhandigt daarom morgen een petitie met ruim 5000 handtekeningen aan het ministerie. Doel: meer geld van minister Bruno Bruins en betere vergoedingen voor de wachtdiensten. Het meest ideale is dat voor een wachtdienst van 16 uur, 8 uur als werktijd wordt gezien

“We pleiten daar al jaren voor. Voor het geld wat kraamhulpen nu krijgen, kunnen ze beter bij de Aldi achter de kassa gaan zitten”, zegt vakbondsbestuurder Feli Escarabajal van FNV Zorg.

Voor kraamverzorgster Tineke komt de mogelijk betere vergoeding voor de wachtdienst te laat, zij gaat 1 april met pensioen. “Vroeger was het beter geregeld dan nu. Deze week heb ik weer twee wachtdiensten. Het is gewoon niet vol te houden. We roepen al jaren tegen de bonden: doe er iets aan. Ik hoop dat dat aan het eind van mijn carrière eindelijk eens gaat gebeuren”, aldus Tineke Bogaard.

Wordt vervolgd…

Kraamverzorger, een prachtig en belangrijk beroep, maar wat doet een kraamverzorger precies?

Controle en verzorging van de kraamvrouw

– Controleren van de grootte van de baarmoeder, de afscheiding, de urine en ontlasting, de lichaamstemperatuur;

– In de gaten houden hoe de kraamvrouw zich geestelijk voelt (een bevalling, moeder worden is niet niets);

– Ondersteuning bieden bij de (borst)voeding;

– Helpen met douchen en wassen (als dat nodig is)

Controle en verzorging van de baby

– Is de navelstomp er afgevallen, zonder rode plekken op de navel achter te laten?

– Hoe is de kleur van de baby, wordt hij niet te geel, is hij mooi doorbloed, is de huid niet te droog?

– Plast en poept de baby voldoende?

– Is de baby op temperatuur (de baby moet een lichaamswarmte tussen 36,5 en 37,5 oC hebben)?

– Heeft hij te koud, dan is huid-op-huidcontact de beste manier om de temperatuur hoger te krijgen;

– Heeft hij het te warm, heeft de baby een lichaamswarmte van boven de 37,5 oC, houd hem dan in de gaten;

– Hoe is de ademhaling, motoriek, ogen en huid van de baby?

– Hoe is het gesteld met de lichamelijke verzorging van de baby (wassen, huid- en nagelverzorging)?

– Hoe is de algemene indruk van de baby (slaapt hij genoeg, heeft hij een krachtige huil, oogt hij alert, tevreden?)

En: het is belangrijk dat de kraamverzorgende de (kersverse) moeder leert goed te kijken naar haar kind.

Voorlichting geven

– Informatie geven over borst- en flesvoeding;

– Uitleggen en laten zien hoe je de baby verzorgt en verschoont;

– Informatie geven over allergieën en preventie van wiegendood;

– Informeren over de veiligheid in huis en de gevaren van meeroken;

– Voorlichting geven over ontzwangeren (it takes time, take your time!)

Waarborgen van de hygiëne

– Toiletten en badkamer schoonmaken;

– Het verschonen van het bed van de kraamvrouw en de baby;

– Uitkoken van spenen, flessen en borstkolf

Observeren, signaleren en rapporteren

De kraamverzorgster observeert de kraamvrouw, de baby en de andere gezinsleden. Als zij problemen of moeilijkheden signaleert, dan rapporteert ze dat aan de verloskundige, consultatiebureau en/of huisarts.

Lichte huishoudelijke taken

Bijvoorbeeld het klaarmaken van de lunch, het draaien van de kraamwas en het schoonhouden van de babykamer en slaapkamer van de kraamvrouw.

Bron: RTL Nieuws, Ouders van Nu | Beeld: ANP