Bereid je maar voor: ‘Het wordt de koudste winter in 100 jaar’

Je bent ze hoogstwaarschijnlijk nog niet vergeten: de extreem hete dagen die we deze zomer gehad hebben. Maar komende winter kunnen we het andere uiterste verwachten. Ga maar vast op zoek naar een dikke sjaal en een warme winterjas…

De zomer is bijna officieel voorbij. En hoewel de herfst eerst nog moet beginnen, hebben weerdeskundigen het al over de winter.

Over een maandje

Als we Russische meteorologen mogen geloven, staat ons geen zachte winter te wachten. Sterker nog, er wordt beweerd dat de winter van 2019/2020 de koudste winter in 100 jaar wordt. Daarnaast zouden we al gauw moeten geloven aan het ijzige seizoen; midden oktober zou het al zover kunnen zijn in grote delen van Europa.

Lees ook

Zo veel energie bespaar je als je de verwarming slechts één graadje lager zet



Planten wisdom

Ook Franse deskundigen voorspellen een koude winter. Dit baseren ze op de lengte van de Gele Gentiaan, een plant die volgens hen kan voorspellen hoeveel sneeuw er gaat vallen. Deze zou nu al laten zien dat er een barre winter voor de deur staat met veel sneeuw. Of dat ook echt zo gaat zijn, zal de tijd moeten leren. Maar het is een goed excuus om een nieuwe winterjas te shoppen, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.