Brrr: dit weekend wordt het koud met maximaal 3 graden

Ga je dit weekend lekker naar buiten? Vergeet dan vooral je handschoenen, sjaal en muts niet mee te nemen. Het wordt namelijk behoorlijk fris, met temperaturen die maar nauwelijks boven de vijf graden uitstijgen. En da’s een stukkie kouder dan het normaal in deze tijd van het jaar is.

Aankomend weekend – op 1 december om precies te zijn – gaat de meteorologische winter van start. En winter wordt het dit weekend, want de temperaturen schommelen rond het vriespunt.

Winterse wandeling

Waar het begin december normaal zo’n zeven graden is overdag, wordt het zondag slechts drie (!) graden in de meeste delen van het land. Aan de kust wordt het met temperaturen rond de vijf graden heel iets warmer. Er is ook goed nieuws: het belooft wel droog te blijven, dus als je je dik inpakt, zit je met een winterse wandeling wel goed.

Witte kerst of niet?

We horen je denken: begint de winter nu al? Meteorologisch gezien wel, maar astronomisch gezien begint de winter pas vlak voor kerst, op 22 december. Weerplaza wist eerder al te voorspellen dat het over het algemeen geen bizar koude winter wordt. Integendeel, het zou vooral zacht blijven, waarmee een witte kerst lijkt uitgesloten. Daarentegen zou het weerbeeld deze winter herfstachtig blijven, met temperaturen die tot wel drie graden hoger liggen dan normaal in de tijd van het jaar.

Koudste in 100 jaar

Eerder stelden Russische meteorologen juist dat ons helemáál geen zachte winter te wachten stond. Sterker nog, er werd beweerd dat de winter van 2019/2020 de koudste in honderd jaar zou worden. Ook Franse deskundigen voorspelden een extreem koud seizoen. Zij verwachtten daarnaast dat we veel sneeuw konden verwachten komende winter.

