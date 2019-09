De koninklijke familie viert Koningsdag 2020 in déze prachtige stad

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft maandag laten weten in welke stad koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgend jaar Koningsdag zullen vieren. Een tip van de sluier: wij schatten in dat het een welkome verrassing is na de Songfestival-domper.

Snor je feestneus maar vast op

Yes, Maastricht it is! De stad, die afgelopen zomer de strijd om het Eurovisie Songfestival verloor aan Rotterdam, is komende april het decor van het grootse verjaardagsfeest van Willem-Alexander. Het programma is nog niet bekend.

‘We hebben alles in huis’

“Dit is een absolute eer”, laat Maastricht weten in een reactie. “De stad heeft alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Samen met alle Maastrichtenaren gaan wij er een feestelijke Koningsdag van maken”, aldus burgemeester Annemarie Penn-te Strake. “Het wordt uiteraard een feestje voor de koning, maar ook voor de stad.”

Twee zielen

“We zijn een van de oudste steden van Nederland, maar ook met een van de jongste en meest internationale bevolking”, licht Penn toe. Die twee “zielen” worden de basis onder het programma van die dag. “Een verhaal van innovatie en traditie, dat door alle Maastrichtenaren wordt verteld, dwars door alle lagen van de bevolking, en ongeacht de vele achtergronden van de bewoners.”

Lees ook

Liet Kelly Osbourne zich voor haar Emmy-jurk inspireren door koningin Máxima?

Op een rij

Het koningspaar ging dit jaar naar Amersfoort. Eerder was Koningsdag in Groningen, Tilburg, Zwolle, Dordrecht en in De Rijp, en Amstelveen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP