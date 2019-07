Komkommertijd highlights: het heerlijkste nice-to-know-nieuws van deze week

De zomer is voor veel online redacteuren een doodvermoeiende periode. We speuren naar leuke, interessante, toffe en spannende nieuwtjes, maar gek genoeg zijn er – zodra de temperatuur oploopt – enkel nog vreemde, nutteloze en bizarre berichten te vinden. ‘Komkommertijd’ indeed, dus. Speciaal voor jou selecteert Flair deze zomer wekelijks de opvallendste nieuwtjes waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Graag gedaan.

22 juli – Hilariteit om Amerikaanse angst voor ‘bizarre’ Hollandse droppings

Nederlands hadden begin deze week de grootste lol om een ‘schokkend’ artikel in The New York Times. De krant stuurde voor een reportage een correspondent vanuit Londen naar Nederland om te berichten over de droppings waar veel kinderen zomers aan meedoen. De Amerikanen kunnen er níet over uit dat minderjarige kinderen, geblinddoekt en vervoerd als gijzelaars, midden in de nacht in een donker bos alleen gelaten worden. “Wat een gekken wonen daar in dat land”, klonk het in één van de vele reacties. “Geen wonder dat alle Nederlanders die ik in Amerika ken niet naar hun land terug willen.” De verbaasde verslaggeefster is een dropping een extreem voorbeeld van hoe Nederlanders kinderen al vroeg leren niet te veel afhankelijk te worden van ouderen. In ons land werd vooral de draak gestoken met het ‘zorgwekkende’ nieuws uit Nederland:

(Telegraaf)

It's true. My parents dropped me in a forest when I was 7, I lived of berries and marihuana for 3 years. Eventually I found my way back to civilisation, but I ended up with a family I didn't know. But we've made it work and I think that is beautiful. — Rianne Meijer (@globalistaa) July 22, 2019

That's in summer. Winter is different. On New Year's Day, my dad would take me, aged seven, out to sea in a boat. He would row five miles out, then put me overboard to swim back by myself. Which, I must say, was relatively easy once I'd made my way out of that cloth bag. — GJ Groothedde 🇪🇺 (@eetschrijver) July 21, 2019

No actually, it is quite different. We go on our bycicles and drop of our children on a canal and then they have to wait till it freezes over and then they have to skate all the way home — Annemieke (@A_mieke) July 21, 2019

23 juli – Vrouw lost schot in McDonald’s omdat frietjes koud zijn

Wij zouden met de immense hitte deze week best en bakje koude patat naar binnen kunnen schuiven, maar niet iedereen lijkt dat te kunnen waarderen. In het Amerikaanse Garden City heeft een vrouw een schot gelost in een filiaal van de McDonald’s, omdat ze koude frietjes zou hebben gekregen. De vrouw zou terug zijn gekomen met de klacht dat haar frietjes koud waren, waarop de manager nieuwe voor haar ging halen. Nog voordat de manager terug kon komen liep de vrouw de restaurantkeuken in en loste zij een schot in de vloer. Agenten hebben de vrouw diezelfde dag kunnen arresteren. Of ze nog van haar nieuwe, verse, hete french fries heeft kunnen genieten, is niet bekend.

(USA Today)

24 juli – Aaaw: boer zet partytent op voor zieke koe

De dorpsnaam doet vermoeden dat het er alle dagen feest is, maar ook in Losser worden mindere dagen beleefd, al dan niet in een ‘partytent’. Boer Martin Oldenhof uit het dorp heeft één van zijn koeien namelijk een speciale schaduwplek gecreëerd voor tijdens deze hete dagen. De koe heeft vermoedelijk een gewrichtsontsteking, waardoor ze niet meer overeind kan komen. Op Facebook vertelt de boer over zijn actie, waar de complimenten en lovende berichten binnenstromen. De koe heeft een medicijnkuur voorgeschreven gekregen die inmiddels is afgelopen, maar nog steeds staat het dier niet op. “Ik moest een oplossing bedenken om te voorkomen dat de koe oververhit raakt. Ik moet de tent wel ieder uur verplaatsen, omdat de zon draait, maar ik ververs toch ieder uur haar drinkwater”, aldus Martin.

(Facebook)

25 juli – Politie: ‘Niet wegrennen, te warm voor achtervolging’

Voor het eerst ooit kon het donderdag 40 graden worden in ons land. Begrijpelijkerwijs wil een mens zich bij dergelijke tropische temperaturen zo min mogelijk inspannen. En wat blijkt, agenten zijn ook maar ‘gewoon’ van zulke mensen. Om het werken met de warmte draaglijker te maken, deed de Rotterdamse politie een opmerkelijk verzoek. “Huishoudelijke mededeling. In verband met het weer doen wij geen achtervolgingen te voet. Verzoek is dus om niet weg te rennen als we roepen dat je moet blijven staan. Als de temperatuur onder de 20 graden zakt, doen we weer graag mee.” Aan eventuele verdachten, probeer dus stapvoets te ontsnappen. Stapvoets, jongens. Stapvoets.

(MetroNieuws)

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

Ivm het weer doen wij geen achtervolgingen te voet. Verzoek is dus om niet weg te rennen als we roepen dat je moet blijven staan.

Als de temperatuur onder 20 graden zakt, doen we weer graag mee. (Bron @POL_Zaanstreek )^MSc @POL_Charlois @POL_IJsselmonde pic.twitter.com/iPz6MSQeE2 — Politie Feijenoord (@POL_Feijenoord) July 24, 2019

Vrijdag 26 juli – Bende verkleed als agenten rooft 750 kilo goud

Een groep gewapende mannen in São Paulo is duidelijk geïnspireerd geraakt door de hitserie La Casa de Papel. Met behulp van een nagemaakte politieauto heeft de bende maar liefst 750 kilo goud buitgemaakt op Guarulhos, het drukste vliegveld van Zuid-Amerika. De mannen betraden in een zwarte pick-uptruck, voorzien van emblemen van de politie op de zijkant, het terrein. Hier stapten vier mannen uit, vermomd als agenten. Zij dwongen medewerkers van het vliegveld om het goud in de wagen te leggen, waarbij twee medewerkers zouden zijn gegijzeld. Een dag eerder werd mogelijk al een familielid van een luchthavenmedewerker gegijzeld om informatie in te winnen, zo weet BBC te melden. De daders zijn gevlucht met de 750 kilo aan goud en andere waardevolle materialen. Van hen ontbreekt ieder spoor.

(Telegraaf)

