8 juli – Politie af op melding van gegil en gehuil, blijkt ruzie om frikandel

“Soms is iets niet wat het lijkt”, zegt de politie van Den Helder. Agenten gingen op een melding af van een hevige ruzie in een woning, waarbij er hard gegild en gehuild werd door de kinderen. Buren vonden het angstaanjagend klinken, maar bij aankomst van de agenten bleek het allemaal minder ernstig dan gedacht. “Ter plaatse bleek een meisje overstuur te zijn omdat haar broertje haar frikandel had opgegeten… Moeders heeft nieuwe gebakken”, aldus de politie op Facebook.

9 juli – Michael Kors denkt bij vriendschap aan de geur van pizza

Modeontwerper Michael Kors moet bij het woord vriendschap aan de geur van pizza denken. Volgens de modeontwerper komt dat, omdat je het gerecht eenvoudig met meerdere mensen kunt delen. “Ik ben dol op de geur van pizza, maar een pizzapunt pak je meestal in het bijzijn van een hele groep. Het is een gemeenschappelijk, vreugdevol gerecht”, aldus Kors in een rubriek van The Cut waarin mensen over hun geurvoorkeuren mogen praten. “Normaal gesproken kies ik voor een pizza met champignons en peper, maar als ik echt een vriendschapsmoment voel, komt er een pizza peperoni op tafel.”

10 juli – Voortvluchtige verraden door eigen, harde scheet

Een voortvluchtige Amerikaan heeft zichzelf eerder deze week op tamelijk lachwekkende wijze verraden: de man liet per ongeluk een harde scheet (#angstscheetjes) terwijl agenten naar hem op zoek waren. De man werd gezocht wegens drugsbezit, schrijft Kansas City Star. Volgens de Amerikaanse krant was de voortvluchtige vermoedelijk met zijn misdrijf weggekomen als hij die wind had opgehouden.

11 juli – Belgische vrouw gered na bergbeklimming op teenslippers

Een Belgische vrouw die gisteren in Frankrijk op haar teenslippers naar de top van de Dent du Chat wandelde, moest met een helikopter worden gered. Ze verstuikte haar enkel en kon daarna niet meer verder lopen. De vrouw, van rond de veertig jaar, beklom de bijna 1400 meter hoge berg in het Juragebergte in de Franse Alpen met haar vriend. Het ging mis toen ze over een kiezeltje liep. Blijkbaar had haar teenslipper niet genoeg grip en gleed ze weg. De hulpdiensten riepen na het ongeluk andere wandelaars op om beter te letten op hun uitrusting. Daar horen teenslippers vermoedelijk niet bij.

12 juli – Deelnemers sloven zich uit op WK heavy-metal breien

In de categorie ‘hoe verzin je het’: het heavy-metal breikampioenschap is deze week gehouden in Finland. Donderdag verzamelden deelnemers uit negen landen – waaronder Japan, Rusland en de Verenigde Staten – zich om hun breivaardigheden te tonen, terwijl ze dansten op de muziekstijl. Uiteindelijk ging de Japanse Manabu Kaneko er met de winst vandoor. Oh, en als je denkt dat dit het enige bijzondere kampioenschap is dat in het Scandinavische land gehouden wordt, heb je het mis. Ook het WK luchtgitaar en ‘draag-je-vrouw’-toernooi vinden er plaats.

