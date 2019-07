Komkommertijd highlights: opvallend en bizar nieuws dat je tóch even wil lezen

De zomer is voor veel online redacteuren een doodvermoeiende periode. We speuren naar leuke, interessante, toffe en spannende nieuwtjes, maar gek genoeg zijn er – zodra de temperatuur oploopt – enkel nog vreemde, nutteloze en bizarre berichten te vinden. ‘Komkommertijd’ indeed, dus. Speciaal voor jou selecteert Flair deze zomer wekelijks de opvallendste nieuwtjes waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Graag gedaan.

8 juli – Jumbo Vlijmen opent speciale ‘kletskassa’ voor praatjesmakers

Speciaal voor de klanten die behoefte hebben aan wat extra tijd door middel van een praatje heeft een Jumbo-filiaal in Vlijmen besloten een aparte kletskassa te openen. Daarnaast is er ook een speciale koffiehoek geopend voor eenzame ouderen en anderen die contact zoeken met buurtgenootjes. Bij het initiatief van de kletskassa is rekening gehouden met de oudere medewerkers van supermarkten, die volgens de filiaalmanager bij de kletskassa worden geplaatst. “De medewerkers die heel sociaal zijn en het leuk vinden om te doen. Bekende gezichten, geen meisjes van zestien die te bleu zijn om iets te zeggen.”

(RTL Z)

9 juli – Man op luchthaven betrapt met halve kilo cocaïne onder pruik

Een Colombiaanse man is op de luchthaven van Barcelona gearresteerd met een halve kilo cocaïne verborgen onder zijn pruik. Alhoewel, ‘verborgen’ is misschien niet helemaal het juiste woord. De man trok de aandacht van de politie omdat hij “behoorlijk zenuwachtig” was en zijn pruik “onnatuurlijk groot” was. Politiefunctionarissen ondervroegen de man en vonden een “perfect afgesloten pakket op zijn hoofd geplakt”. Het bevatte 503 gram cocaïne ter waarde van meer dan 30.000 euro. Bij het zien van een foto hebben we hardop gelachen. Hóe denk je hier in hemelsnaam geloofwaardig aan boord van een vliegtuig te stappen?

(De Telegraaf)

Man arrested with cocaine “hidden” under his wig…. Not gonna lie, no idea how they found it 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/AP4UaNn6Tq — Sgt Tea Popo (@MetPolSgt) July 17, 2019

10 juli – Seksend stel valt van 9e verdieping: vrouw overlijdt, man feest verder

Zonder twijfel het meest schokkende bericht in het rijtje, maar te bizar om ‘m te laten liggen. Een Russische vrouw heeft een wild feestje in Sint Petersburg niet overleefd. Ze viel naakt van een flat toen ze met een man seks had op de vensterbank op de negende verdieping. De man (29) overleefde de val, omdat de vrouw (30) met haar lijf de klap opving. Daarnaast remde struikgewas de val. Hij was echter zo ver heen, dat hij de vrouw bloedend achterliet en terugkeerde naar de woning om verder te feesten. Toen de politie arriveerde, werd er onder meer een dweil naar de agenten gegooid. Vlak voor de val van het seksende stel gooiden feestgangers volgens buurtbewoners ook al een tv uit het raam.

(Daily Mail)

11 juli – Man ziet zijn geamputeerde been op sigarettenpakje en schakelt advocaat in

Een Albanees die woont in het Franse Metz heeft zijn advocaat ingeschakeld, omdat hij claimt dat er zonder toestemming foto’s van zijn geamputeerde been op pakjes sigaretten te zien zijn. De foto waarop een man met één been te zien is, staat op pakjes sigaretten met de waarschuwende boodschap “Roken verstopt je slagaders”. De man beweert echter dat het zijn foto is en dat de amputatie van zijn been het gevolg was van een aanslag in Albanië. Zijn zoon ontdekte de foto bij het kopen van een pakje shagtabak. De vader zegt nooit toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van de foto. Hij stelt dat de foto in een lokaal ziekenhuis is genomen om te kijken of hij een prothese zou kunnen krijgen.

(BCC)

Man shocked to spot pic of his own amputated leg on cig packet – but he didn't lose it due to smokinghttps://t.co/IZlvNyPyl8 pic.twitter.com/0lkZP9Px0o — The Scottish Sun (@ScottishSun) July 18, 2019

12 juli – Lastige passagier claim van 100.000 euro opgelegd door vliegmaatschappij

De Britse luchtvaartmaatschappij Jet2 eist ruim een ton schade van een 25-jarige vrouw die onderweg was naar Turkije. Tijdens de vlucht zou ze zich ‘extreem agressief en gevaarlijk’ hebben gedragen. Zo probeerde ze onder meer de deuren te openen terwijl het vliegtuig in de lucht hing. “De passagier vertoonde extreem agressief, beledigend en gevaarlijk gedrag”, aldus Jet2 in een verklaring. Het ging zelfs zo ver dat het toestel uiteindelijk onder militaire begeleiding moest terugkeren naar Stansted Airport, een luchthaven in Londen. Volgens een medereiziger zou de vrouw onder invloed geweest zijn van alcohol en mogelijk ook drugs.

(RTL)

Op de hoogte blijven van onze artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.