Komkommertijd highlights: bizarre en ietwat lachwekkende nieuwtjes van de week

De zomer is voor veel online redacteuren een doodvermoeiende periode. We speuren naar leuke, interessante, toffe en spannende nieuwtjes, maar gek genoeg zijn er – zodra de temperatuur oploopt – enkel nog vreemde, nutteloze en bizarre berichten te vinden. ‘Komkommertijd’ indeed, dus. Speciaal voor jou selecteert Flair deze zomer wekelijks de opvallendste nieuwtjes waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Graag gedaan.

Maandag 12 augustus – Jongen rijdt gekregen BMW het water in, wilde een Jaguar

Als je een auto voor je verjaardag krijgt, mag je jezelf gelukkig prijzen. Zéker als het om een gloednieuwe BMW gaat. Tenminste, dat zou je zeggen. De vader van de 22-jarige Akash uit India deed zijn zoon een exemplaar uit de 3 Serie cadeau, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. De verwende jongen duwde de auto de dichtstbijzijnde rivier in en filmde zijn wraakactie, omdat hij een – houd je vast – Jaguar wilde. Met een ‘goede’ reden: de gekregen auto was te klein voor hem en zijn vrienden. In de wagen die hij wilde zou dat wél lukken, maar die was een stuk prijziger.

(New York Post)

Dinsdag 13 augustus -Paniek in België: Vlaamse ouders vrezen ‘Hollands’ taalgebruik kinderen

Niet alleen in Nederland maar ook in België zijn de kinderseries Peppa Pig, Dora en Paw Patrol een regelrechte hit. Maar dat kinderen de filmpjes vaak online kijken in onze taal, en dus niet in het Vlaams, baart onze zuiderburen zorgen. Hun kinderen gebruiken namelijk steeds meer ‘Hollandse’ woorden, zo vertellen bezorgde ouders in de Vlaamse krant De Morgen. “Het is een bekend fenomeen: kinderen kunnen heel snel woorden overnemen als ze die vaak horen maar vooral als deze woorden bepaalde prestige hebben”, legt Freek Van de Velde, onderzoeksprofessor taalkunde aan de KU Leuven, uit aan Editie NL. Maar aanleiding voor zorgen is er volgens de deskundige niet. “Er zijn inderdaad ouders die vrezen dat de taal van hun kinderen wordt bezoedeld door het Nederlands. Dat vind ik raar, het kan echt geen kwaad.”

(RTL Nieuws)

Woensdag 14 augustus – Man krijgt onterecht 12.000 dollar aan boetes door kenteken met programmeursgrap

In de Verenigde Staten kun je een zelfverzonnen kenteken aanvragen. Beveiligingsconsultant Joseph Tartaro maakte hier gebruik van en dacht dit slim te doen. Hij koos voor een nummerbord met de tekst ‘null’ erin, de term die door computers wordt gebruikt om duidelijk te maken dat er in een veld niks vermeld wordt. Met dit programmeursgrapje dacht Tartaro te voorkomen dat hij verkeersboetes zou moeten betalen, omdat computers in de war zouden raken als het woord zou worden ingevuld. Na een jaar viel er toch een boete op de mat, van een andere automobilist. Joseph betaalde de boete, waarna zijn auto werd opgenomen in een boetesysteem van het Department of Motor Vehicles (DMV). Sindsdien kreeg hij iedere keer een boete als een agent bij het uitdelen van een boete vergat om het kenteken in te voeren. Uiteindelijk kwam dit neer op 12.049 dollar (bijna 11.000 euro). Hierbij zaten ook boetes uit 2014, jaren voordat hij zijn kenteken had geregistreerd. Het opgelopen bedrag werd niet zomaar kwijtgescholden; Tartaro moest eerst bewijzen dat de auto’s die betrokken waren bij de boetes niet van hem waren. Na heel wat gesprekken wist de man de boetebedragen terug te brengen tot 6.262 dollar, iets later werd het bedrag nog verder verlaagd naar 140 dollar. Tegelijkertijd eist het DMV dat Tartaro een deel van de boetes betaalt. Doet hij dit niet, dan mag hij zijn auto niet opnieuw bij de overheidsinstantie registreren. Dat weigert de consultant te doen, omdat dit een schuldbekentenis zou zijn. “Als ik mijn kenteken nu nog probeer te veranderen, denk ik dat de situatie nog verwarrender wordt”, aldus Tartaro. “Ik durf hem pas te veranderen als dit allemaal is opgelost.”

(NU.nl)

Donderdag 15 augustus – Celstraf voor lookalike Ross uit Friends

Een dief die internationale bekendheid kreeg omdat hij lijkt op het karakter Ross uit de hitserie Friends, moet de gevangenis in. Een Britse rechtbank veroordeelde de 36-jarige man tot negen maanden cel voor diefstal en fraude, bericht de BBC. Abdulah Husseini groeide vorig jaar uit tot een internetsensatie dankzij de politie in Blackpool. Die was op zoek naar de man en had een afbeelding op Facebook gezet. Een bewakingscamera in een supermarkt had hem vastgelegd met blikjes bier. Internetters vonden dat de verdachte erg leek op de fictieve Ross Geller, die wordt gespeeld door acteur David Schwimmer. De afbeelding is miljoenen keren gedeeld en tienduizenden mensen lieten een reactie achter. Schwimmer kon zelf wel lachen om de hype. Hij reageerde met een video waarin hij zelf met blikjes bier door een winkel liep. “Agenten, ik zweer dat ik het niet was”, schreef hij in een bijbehorend bericht. “Zoals jullie kunnen zien was ik in New York.”

(ANP)

Vrijdag 16 augustus – Meter lange robotstaart moet ouderen helpen met balans

Een robotstaart moet ouderen in de toekomst helpen met hun balans. Japanse onderzoekers ontwikkelden met dat in het achterhoofd de staart. Het aanhangsel beweegt in tegengestelde richting van de drager. De staart gebruikt vier kunstmatige ‘spieren’ en perslucht om in acht richtingen te bewegen. Het is nog niet bekend wanneer het product op de markt komt. En hoewel het natuurlijk een goede uitvinding is, moeten we eerlijk zeggen dat het er wél best komisch uitziet.

(NU.nl)

