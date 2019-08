Komkommertijd highlights: het meest bizarre en geinige nieuws van de week

De zomer is voor veel online redacteuren een doodvermoeiende periode. We speuren naar leuke, interessante, toffe en spannende nieuwtjes, maar gek genoeg zijn er – zodra de temperatuur oploopt – enkel nog vreemde, nutteloze en bizarre berichten te vinden. ‘Komkommertijd’ indeed, dus. Speciaal voor jou selecteert Flair deze zomer wekelijks de opvallendste nieuwtjes waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Graag gedaan.

Maandag 19 augustus – Geen boete voor ‘Pokémon Go’-speler die rondrijdt met 8 (!) smartphones

Er was een tijd dat iedere voorbijganger Pokémon Go leek te spelen, maar vandaag de dag is dat spel lang niet meer zo populair als op het begin. Toch heeft duidelijk nog niet iedere speler de app verwijderd van z’n smartphone. Sterker nog, nabij Seattle sprak een agent van de Washington State Patrol een automobilist aan die op de pechstrook stond en op acht telefoons tegelijk Pokémon Go open had staan. Hij verklaarde dan ook zelf dat-ie z’n hobby héél serieus neemt. Omdat de man stilstond en niet al rijdend aan het jagen was (dat kon de agent niet vaststellen), kreeg hij geen boete. Wel is hem gevraagd om de smartphones in de kofferbak op te bergen.

(AD.nl)

Dinsdag 20 augustus – Kim Kardashian doodsbang voor… varkens op vakantie

Een trip naar de Bahama’s is niet compleet zonder een bezoek aan het eilandje Big Major City, moet Kim Kardashian gedacht hebben. Hier kun je namelijk zwemmende varkentjes spotten. Maar dat uitstapje was uiteindelijk tóch niet zo geslaagd als ze waarschijnlijk had gehoopt. “Ik was bang”, liet ze weten in haar Instagram Stories. Op de beelden was te zien hoe de vrouw van Kanye West werd omringd door een aantal varkens en de dieren probeerde weg te sturen. “Daarheen varkentje!”, hoorden we haar roepen. Dus…

(ANP)

Woensdag 21 augustus – Joyrider (8) raast met 140 kilometer per uur over Duitse snelweg

In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de Duitse politie te maken met een wel heel opvallend tafereel. Een jochie van nog maar achtjaar oud was achter het stuur gekropen van de auto van zijn moeder, omdat hij naar eigen zeggen “graag een stukje wilde rijden”. Uiteindelijk zette hij de wagen toch maar aan de kant omdat hij zich niet goed voelde bij een snelheid van 140 (!) kilometer per uur. Om 1.15 uur troffen agenten hem aan op een parkeerplaats naast de snelweg nabij de Duitse stad Soest, waar hij de auto netjes had geparkeerd – compleet met waarschuwingslichten aan en de gevarendriehoek opgesteld. Hij had dan ook geen schade veroorzaakt. Zo’n 45 minuten eerder ontdekte zijn moeder dat hij ervandoor was gegaan met haar automaat. Zij verklaarde dat haar zoon een autoliefhebber is en geregeld gaat karten.

(NU.nl)

Donderdag 22 augustus –

De Brabantse gemeente Gilze en Rijen heeft niemand kunnen vinden die vrijdagmiddag de historische ‘hittewimpel’ in het Gelderse Warnsveld kan komen ophalen. Burgemeester Jan Boelhouwer en zijn wethouders hebben vrijdagmiddag plotseling een vergadering en daarom is er niemand beschikbaar, heeft de secretaresse van twee wethouders per mail aan de organisatie in Warnsveld laten weten. Vrijdag is het 75 jaar geleden dat in Warnsveld een hitterecord van 38,6 graden werd gemeten. Dat record is blijven staan tot vorige maand, toen het op het meetpunt van de vliegbasis Gilze-Rijen 40,7 graden werd. “We zijn teleurgesteld. Dit kan bijna niet waar zijn. Deze wimpel is 75 jaar lang gekoesterd”, aldus Henk-Jan Hulleman van de organisatie van hittefeest vrijdag in Warnsveld. Uiteindelijk is gelukkig bekendgemaakt dat de Brabantse gemeente de ‘hittewimpel’ tóch gaat ophalen in het Gelderse Warnsveld. Ingrid Langen, directeur van de culturele centra in Gilze en Rijen, heeft zich donderdag bij het college gemeld en gaat het kleinood nu namens het college ophalen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

(ANP)

Vrijdag 23 augustus – Meisje komt vast te zitten in basketbalnet

Een opmerkelijke video verscheen vrijdagochtend op de website van De Telegraaf. Uit de beelden bleek dat een meisje in Emmen was vast komen te zitten in een basketbalnet. Er moesten hulpdiensten aan te pas komen om het meisje eruit te krijgen; de brandweer wist haar te bevrijden door het net door te knippen. Het meisje is gelukkig niet gewond geraakt.

(Telegraaf.nl)

