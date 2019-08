Komkommertijd highlights: geinige en onnodige nieuwtjes die je tóch wil lezen

De zomer is voor veel online redacteuren een doodvermoeiende periode. We speuren naar leuke, interessante, toffe en spannende nieuwtjes, maar gek genoeg zijn er – zodra de temperatuur oploopt – enkel nog vreemde, nutteloze en bizarre berichten te vinden. ‘Komkommertijd’ indeed, dus. Speciaal voor jou selecteert Flair deze zomer wekelijks de opvallendste nieuwtjes waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Graag gedaan.



29 juli – Meisje vol in gezicht geraakt door vogel tijdens achtbaanrit

Een ritje in de achtbaan zal voor de Australische Paige nooit meer hetzelfde zijn. Haar gebeurde namelijk iets angstaanjagends waar je waarschijnlijk nog nooit over hebt nagedacht voordat je in zo’n karretje stapte. Het meisje kreeg tijdens een ritje in de ‘DC Rivals Hypercoaster’ in Movie World Australië namelijk vól een grote witte vogel tegen haar hoofd. De – ietwat lachwekkende – beelden werden door haar moeder op Facebook gepost, waarbij ze liet weten dat Paige met de schrik, een aantal blauwe plekken en een kras op haar schouder is vrijgekomen. “Ze is flink geschrokken, maar het gaat prima met haar.”

(Daily Mail Australia)

30 juli – Nederlander breekt record met ‘helse’ achtbaanrit van 45 uur, gemaakt in RollerCoaster Tycoon

We blijven nog even lekker in de achtbanen. Marcel Vos heeft namelijk een opvallend record – dat overigens ook van hem was – verbroken. De Nederlandse YouTuber maakte de langste achtbaan aller tijden in het spel RollerCoaster Tycoon 2. Een ritje duurt zo’n 45 uur en Vos heeft de achtbaan dan ook toepasselijk genoeg ’45 Years in Hell’ genoemd. Middels een aantal trucjes kwam Marcel erachter hoe hij de baan zo langzaam mogelijk kon maken. De wagentjes verplaatsen zich dan ook maar met een snelheid van 1 kilometer per uur over een stuk rails dat het hele level van het spel beslaat. Passagiers die nu in zouden willen stappen, zouden pas in 2064 uit kunnen stappen. Sterker nog, in de wereld van RollerCoaster Tycoon – waarin eigen tijdseenheden worden gehanteerd – duurt een ritje zo’n 107 miljoen (!) dagen.

(AD)

31 juli – Voormalig model trouwt met haar hond in Britse ochtendshow

In de Britse ochtendshow This Morning trouwde deze week de 49-jarige Elizabeth Hoad met haar golden retriever Logan. Ze kwam tot dit besluit doordat haar jarenlange zoektocht naar de prins op het witte paard maar niet wilde lukken. “Ik was er helemaal klaar mee en ben gestopt met het zoeken naar een man”, aldus het voormalig model. “Mijn laatste vriend bleek getrouwd te zijn en het was mijn hond Logan die me als het ware ‘gered’ heeft.” Voor de gelegenheid trok Elizabeth een wit pakje uit de kast en droeg haar viervoeter een zwart smoking T-shirt. Hoewel het voor de buitenwereld misschien raar klinkt om met een dier te trouwen, zijn de naasten van Hoad het daar helemaal niet mee eens. “Vrienden van mij vinden dit niet raar. Sterker nog, omdat ik momenteel niet werk spoorden zij me juist aan om met Logan te trouwen. Want waarom ook niet?”

(De Telegraaf)

1 augustus – Reporter tot aan nek in het water voor verslag overstromingen

Over toewijding gesproken: dat de Pakistaanse journalist Azadar Hussain zijn baan rete-serieus neemt, moge duidelijk zijn. Tijdens zware overstromingen in het westen van zijn thuisland nam hij ontzettend veel risico door tot zijn nek in het water te staan om verslag uit te brengen van de heftige gebeurtenis. Kijkers zagen dan ook alleen zijn hoofd, een hand én de microfoon boven het water uitsteken. Terwijl de ene twitteraar het “ronduit gevaarlijk” noemde wat de verslaggever deed, prezen anderen hem de hemel in. “Geef deze man loonsverhoging.”

(HLN)

Level of reporting pic.twitter.com/UFZ9lsQVbk — Salman Qureshi (@Saad612011) July 27, 2019

2 augustus – Lidl haalt grap uit in reclamefolder en gaat viral

In de Lidl-folder van onze zuiderburen stond vorig jaar een hilarisch en zelfs ietwat schunnig grapje dat nu ineens weer het hele internet over gaat. Bij de aanbieding voor mango’s schreef een van de foldermakers een geweldige tekst. “Word jij ook zo opgewonden van deze Lidl-folder? Nee”, staat er te lezen. De schrijver somde nog wat voorbeelden op en trok uiteindelijk de conclusie dat je “duidelijk geen mango had gegeten” als je nergens opgewonden van raakte. “Daarvan krijg je namelijk serieuze goesting in vogelen, rollebollen, rampetampen en de horizontale mambo dansen.” De oude reclamefolder heeft inmiddels ook Lidl Nederland bereikt. “Een heerlijke lap tekst inderdaad!”, twittert de budgetsupermarkt. “Wij krijgen direct ‘goesting’ in een mango.”

(De Telegraaf)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.