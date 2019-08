De zomer is voor veel online redacteuren een doodvermoeiende periode. We speuren naar leuke, interessante, toffe en spannende nieuwtjes, maar gek genoeg zijn er – zodra de temperatuur oploopt – enkel nog vreemde, nutteloze en bizarre berichten te vinden. ‘Komkommertijd’ indeed, dus. Speciaal voor jou selecteert Flair deze zomer wekelijks de opvallendste nieuwtjes waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Deze week voor de allerlaatste keer. You’re welcome.

Maandag 26 augustus – Bestuurder rijdt door slagboom op A10: ‘Navigatie zei hier linksaf’

Een automobilist is gisteren op de A10 tegen een gesloten slagboom gereden. Als verklaring zei de bestuurder, ‘Mijn navigatie zei u moet hier linksaf’. De botsing gebeurde op de A10 West, ter hoogte van s103. Er zijn geen gewonden gevallen. Op de foto’s van het officiële Twitteraccount van Team Hoofdwegen in Amsterdam is te zien dat zowel de voorruit van de auto en de slagboom de onverwachte ontmoeting niet hebben overleefd. Volgens deze tweet hangt er inmiddels al weer een nieuwe slagboom.

(RTL Nieuws)

#A10 Re 27.3 aanrijding met vast voorwerp. Betrokkene gaf als verklaring het volgende "Mijn navigatie zei u moet hier linksaf". pic.twitter.com/aqvmQSxLd4 — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) August 25, 2019

Dinsdag 27 augustus – Politie schiet gedumpte vrouw te hulp op strand

Op het strand van Katwijk zijn agenten in actie gekomen om een gedumpte vrouw te helpen. De vrouw had een date met een man die zij had leren kennen via een datingsite. Het stel had afgesproken om een dagje op het strand van Katwijk te vertoeven. Op een gegeven moment moest de man ’iets uit de auto halen’, waarna hij nooit meer terugkwam. De vrouw droeg een badpak en slippers, en had enkel een handdoek bij zich. Ze had geen portemonnee bij zich en was ver van huis. De gedumpte vrouw is uiteindelijk door agenten thuisgebracht. Waarom de vrouw geen portemonnee bij zich had en of zij mogelijk is bestolen, is niet bekend.

(De Telegraaf)

Woensdag 28 augustus – Extreme haargroei Spaanse baby’s door verkeerde pil

Verschillende kinderen in Spanje hebben extreme haargroei gekregen door het innemen van een pil die verkeerd was gelabeld. De kinderen, veelal baby’s, ontwikkelden symptomen die lijken op het ’weerwolfsyndroom’, zoals haargroei op gezicht, armen en benen. De Spaanse gezondheidsautoriteit Aemps meldt na onderzoek dat het gebruik van een verkeerd medicijn voor een maagziekte de oorzaak is. In totaal zeventien gevallen in Cantabria, Valencia en Granada zijn bekend. In alle gevallen was omeprazol voorgeschreven maar in de verpakking zat het medicijn minoxidil, dat de haargroei bevordert. Het farmaceutisch bedrijf dat in de fout is gegaan is voorlopig gesloten en de betreffende geneesmiddelen zijn uit de markt gehaald. De haargroei van de baby’s neemt vanzelf af nadat de medicatie is gestopt.

(Telegraph UK)

Donderdag 29 augustus – Voetbalschot gaat viral: bal belandt in passerende auto

Dit is een typisch gevalletje: ‘hóe dan?!’. Een filmpje van de Vlaamse Arne (14) gaat momenteel viral. Hierop is te zien hoe hij op een voetbalveld een balletje trapt, maar de bal per ongeluk over het hek heen schiet. Daar belandt de bal niet op de straat, maar in een auto! De bal vliegt regelrecht het achterste zijraam van een voorbijrijdende auto in. Ook al was het hartstikke per ongeluk; hoe knap is dat?!

(De Limburger)

Vrijdag 30 augustus – De inwoners van Overijssel houden niet van alcoholvrij bier

Bierdrinkers geven voornamelijk de voorkeur aan biertjes mét alcohol. Geen verrassend nieuws natuurlijk. Maar alcoholvrije biertjes worden tegenwoordig wel steeds populairder. Gemiddeld opent een op de negen Nederlanders wekelijks minstens één 0.0-biertje. Maar van alle provincies in Nederland is dit soort bier het minst populair in Overijssel. Uit een enquête-onderzoek van instituut Kieskompas blijkt dat bijna zeventig procent van de inwoners nooit een dergelijk drankje drinkt. Friesland en Drenthe staan overigens bovenaan de lijst als het gaat om fans van alcoholvrij bier. Meer dan veertig procent drinkt dit minimaal een keer per maand.

(De Stentor)

