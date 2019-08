De zomer is voor veel online redacteuren een doodvermoeiende periode. We speuren naar leuke, interessante, toffe en spannende nieuwtjes, maar gek genoeg zijn er – zodra de temperatuur oploopt – enkel nog vreemde, nutteloze en bizarre berichten te vinden. ‘Komkommertijd’ indeed, dus. Speciaal voor jou selecteert Flair deze zomer wekelijks de opvallendste nieuwtjes waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. Graag gedaan.

Maandag 5 augustus – Koppel ontdekt bizarre ‘graspuist’ in tuin na zware regenval

Van alleen de kop (van het artikel, niet de puist) kregen we al de rillingen. Graspuist, bah. En wat moet je je daar nou eigenlijk bij voorstellen? De beschrijving bleek toch bijzonder on point. In het Engelse Harrogate zag een getrouwd stel afgelopen week tot hun eigen verbazing dat er een dikke bult was ontstaan onder het gras in hun tuin. Die bult was ontstaan na zware regenval. Een beetje angstig over wat erin zou zitten, besloot het stel de bult open te prikken. Gespannen keken we naar de video, terwijl er angstbeelden van insectenexplosie of iets anders ‘smerigs’ door ons hoofd schoten… Bekijk de video voor de ‘spannende’ ontknoping.

Dinsdag 6 augustus – Basketballer sjoemelt met urinetest en blijkt zwanger

Een Amerikaanse basketbalspeler is geschorst nadat een poging om een urinetest te manipuleren op spectaculaire wijze is mislukt. Donell ’DJ’ Cooper kon niet aan de bak komen in de Amerikaanse eredivisie NBA en zocht daarom al enkele jaren zijn heil bij Europese basketbalclubs. Hij speelde onder meer in Griekenland en Rusland voordat hij aan de slag ging bij AS Monaco. Hij liet zich zelfs tot Bosniër naturaliseren en zou voor het nationale team gaan uitkomen. Daarvoor moest hij alleen nog een drugstest doen. Omdat die waarschijnlijk positief zou zijn, leverde DJ de urine van zijn vriendin in. Alleen wist geen van beiden dat ze zwanger was. Uiteraard kwam dat naar voren in de test, waardoor hij tegen de lamp liep. De internationale basketbalfederatie heeft de 28-jarige speler voor twee jaar geschorst wegens fraude.

Woensdag 7 augustus – Vrouw laat emoji’s op haar huis schilderen om buren te jennen

Toen buren ontdekten dat Kathryn Kidd haar woning in een rustige wijk in Los Angeles voor korte vakantieperiodes verhuurde op Airbnb, dienden ze een klacht in. De vrouw kreeg een boete van 4.000 dollar, waarna ze zinde op ‘wraak’. Ze liet haar huis roze verven en beschilderen met twee opvallende emoji’s, eentje die zijn tong uitsteekt en eentje wiens mond dichtgeritst is. Kidd beweert dat het is om haar woning op te fleuren, maar buurtbewoners denken dat ze hen wil pesten. Die laatsten schakelden nu het stadsbestuur in om tot een oplossing te komen. Een van de buren in de media: “Ik voel dat ik rechtstreeks aangevallen word, vooral omdat beide emoji’s valse wimpers dragen. Ik droeg die namelijk tijdens een van mijn ontmoetingen met Kidd. Ik had ze toen laten aanbrengen, maar ze vielen ietwat groot uit. En dat hebben ze nu juist op het huis geschilderd. Een ander: “Dit is duidelijk een ‘Fuck you’ naar iemand die zijn plicht gedaan heeft en een ‘Fuck you’ naar de rest van de wijk.” De buurt hoopt dat het stadsbestuur, waar melding gemaakt is van de actie, in zal grijpen.

Donderdag 8 augustus – Uilen vallen (slecht) verborgen camera aan

Twee uilen hadden duidelijk geen zin in pottenkijkers toen ze een hol aan het graven waren. De verborgen camera van de Hawk Conservancy Trust werd al snel door de konijnenuilen gespot, waarna ze duidelijk lieten merken dat daar niet gewenst was. De Britse dierenorganisatie deelde donderdag een video van het grappige voorval op Instagram. Gotta love de boze blik van een vogel. XD

Vrijdag 9 augustus – Trucks storten 63.000 (!) badeendjes in Chicago River

In de Chicago River zijn donderdag maar liefst 63.000 rubberen eendjes gestort, in het kader van de ‘Duck Derby’. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement om geld in te zamelen voor de Special Olympics van Illinois. Voor vijf dollar konden belangstellenden een eendje ‘adopteren’ en deze mee laten doen aan de ‘wedstrijd’. Het eendje dat als eerste de finish bereikte, won. En no worries: alle rubberen eendjes zijn direct na afloop van evenement allemaal weer uit het water gevist.

