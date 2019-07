Aftellen maar: komend weekend weer tropische temperaturen voorspeld

Hoewel we al heel wat mooie dagen gehad hebben, is het de afgelopen week nogal grauw en nat geweest. Maar opnieuw blijkt dat na regen toch écht zonneschijn komt, want komend weekend belooft het kwik weer flink omhoog te schieten.

Als je op dit moment naar buiten kijkt, lijkt de zomer ver weg. “Vandaag gaan we de zon helemaal niet zien”, aldus Maurice Middendorp van Buienradar tegenover RTL Nieuws. Het is een grijze maandag waarop we de twintig graden niet aantikken. “Maar na vandaag wordt het alleen maar beter.”

Dertig graden

Sterker nog, in Limburg worden aan het eind van deze week weer tropische temperaturen van rond de dertig graden (!) verwacht. Maar ook in de rest van het land wordt het beter. “We hebben nu wind uit het noorden”, legt Middendorp uit. “Maar woensdag en donderdag gaat de wind draaien en dan krijgen we weer warmere temperaturen. Dan kan het woensdag in Limburg weer 25 graden worden en donderdag in het hele land 24 of 25 graden.”

Maar…

Maar – ja, er is een ‘maar’ – we moeten niet te vroeg juichen. Hoewel het wél een stuk warmer wordt, neemt de kans op een bui ook toe. Zo nu en dan schuilen, dus, maar voor de rest lekker ijsjes eten en verkoelende wijntjes drinken in de zon. Cheers!

