Duizenden leerlingen ‘spijbelen’ voor een beter klimaat: ‘Malieveld staat stampvol’

Op het Malieveld in Den Haag zijn duizenden scholieren aangekomen om te demonstreren voor een beter klimaat. Volgens de politie gaat het om 4000 tot 5000 jongeren. Zij lopen met spandoeken en borden met teksten als ‘Geen gelul, uitstoot naar nul’, ‘Help het klimaat voordat de wereld vergaat’ en ‘Thinking in solutions, not in pollution’.

Heftig of heerlijk? De komende zomers zullen 'alleen maar warmer' worden

Spijbelen voor een goed doel

“We vinden het klimaat heel belangrijk. We denken ook aan onze kinderen en kleinkinderen. Heel goed om te zien dat er zoveel kinderen hier op afkomen”, zegt leerling Jasmijn tegen het ANP. “Maar het is ook wel lekker om te kunnen spijbelen volgens de regels”, voegt haar vriendinnetje Cato daar aan toe.

Drukte op het spoor

De NS merkt grote drukte en heeft mensen op verschillende perrons ingezet om mensen te begeleiden. “We zien drukte op weg naar Den Haag vanuit Utrecht, Leiden en Rotterdam. Vooralsnog lijkt het erop dat iedereen kan meegaan. Misschien dat mensen later op de ochtend een trein later moeten nemen”, aldus een woordvoerder.

Duizenden demonstranten verwacht

Behalve veel scholieren, is er op het Malieveld ook veel politie op de been. Ook staat er een arrestatiebus. De organisatoren verwachten dat er tussen de 4000 en 5000 leerlingen deelnemen aan de protestactie. De scholieren beginnen naar verwachting om 11.15 uur met hun protestmars richting Hofvijver. Via de Mauritskade lopen ze terug naar het Malieveld.

Mooi hè, al die jongeren die het niet meer pikken! Ik word er blij en ontroerd van dat ze opkomen voor hun toekomst. #klimaatstaking #malieveld Video @roelschrein pic.twitter.com/kKyhz25quE — Adèle Reiss (@KUNSTENAREISS) February 7, 2019

Volgens mij heb ik niet zo veel mensen op het #Malieveld gezien sinds het concert dat Springsteen er gaf. Het publiek is vandaag wel wat jonger. #klimaatstaken pic.twitter.com/ob6OdF53Ea — Thijs den Otter (@Thijsdenotter) February 7, 2019

Support vanuit de wetenschap

Het demonstreren van de scholieren is al dagen een hot topic. Er wordt volop gediscussieerd of het skippen van school voor het meelopen in een mars wel verantwoord is, en niet gewoon het ontlopen van de leerplicht. Vandaag betuigen maar liefst 350 Nederlandse wetenschappers hun steun aan de klimaatspijbelaars in een open brief in Trouw. “Nederland voldoet niet aan de zelf opgestelde klimaatdoelen. Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk. Daarom steunen wij als wetenschappers deze actie. Het is inderdaad nu hoog tijd voor ingrijpende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch te reduceren, en zo de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius.” Hoe denk jij over de #klimaatspijbelaars? Deel je mening in onderstaande poll.

Niet iedereen steunt de spijbelaars:

Weten die kids wel waar het #Malieveld is? Mijne gewoon naar school … #KlimaatSpijbelen doet ze maar in der eigen tijd! — @Ilse Tuhin Maria Bommels ☣ (@IBommels) February 7, 2019

Vervuilers van blikjes, plastic afval in natuur gaan vandaag #Klimaatmars houden. Vervuiling #Malieveld want je rommel meenemen naar huis kan niet. #klimaatspijbelaars hunkeren in juni/juli naar hun vliegvakanties en hamburgers. Vergeet niet een foto te maken met je smartphone. — Frans van Gessel (@FJBMGess) February 7, 2019

Laten ze vanavond ook het #Malieveld zien nadat alle scholieren weg zijn?#klimaatspijbelen #vuilnis — Jacq de Smet (@Jacdesmet) February 7, 2019

Wie wel? Leonardo DiCaprio

Het is niet voor het eerst dat scholieren actie voeren voor het klimaat. In België gingen ook al duizenden leerlingen de straat op, wat zelfs opviel bij klimaatstrijder Leonardo DiCaprio, die het nieuws deelde op zijn Instagram (zie onderstaande post). Ook in België krijgen de – inmiddels massaal en regelmatig – spijbelende scholieren steun van wetenschappers.

Radio-dj Sander Hoogendoorn staat vierkant achter de scholieren:

het feit dat politici en ouders niet willen dat je gaat staken is de beste reden om te gaan! succes tijgers 🐯 #klimaatmars #malieveld #denhaag pic.twitter.com/IzQeFcgfzj — sander hoogendoorn (@sander3fm) February 7, 2019

Leonardo’s bericht over de protesterende leerlingen in de Benelux:

Bron: ANP | Beeld: ANP