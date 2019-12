Tahirah werd slachtoffer van fraude met kinderopvangtoeslag: ‘Het verhaal klonk zo logisch’

Door de belastingfraude van kinderdagverblijf De Parel in Capelle aan den IJssel werden zo’n 134 gezinnen gedupeerd. Al snel nadat de fraude in 2014 aan het licht kwam, ontvingen ouders van de Belastingdienst forse naheffingen. Zij moesten bedragen tot 138.000 euro terugbetalen. Woensdag wordt er gedebatteerd over de kinderopvangtoeslagaffaire. Tahirah (37) werd de dupe van deze oplichtingspraktijken en deed onlangs in Flair haar verhaal.

Volg je het nieuws niet altijd even goed en weet je niet precies wat er gaande is? Een korte uitleg: RTL Nieuws en Trouw brachten aan het licht dat er tussen 2014 en medio 2016 grove fouten zijn gemaakt bij de stopzetting en terugvordering van kinderopvangtoeslag bij minimaal honderden (en mogelijk duizenden) ouders die de dupe zijn geworden van frauderende gastouderbureaus en kinderopvangverblijven. In veruit de meeste gevallen zette de fiscus de toeslag willens en wetens onterecht stop. Pogingen van ouders om hun onschuld aan te tonen strandden, omdat de fiscus niet meewerkte en niet wilde delen welke documenten moesten worden aangeleverd. Woensdag woonden meerderen gedupeerde ouders het debat over de kinderopvangtoeslagaffaire bij in de Tweede Kamer, waar opheldering geëist werd van staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst).

Het verhaal van Tahirah in Flair:

“Nog steeds heb ik een te hoge bloeddruk en kan ik erg slecht tegen stress. Als er een tegenslag is, word ik snel emotioneel. Het trauma zit nog steeds in mijn lijf, en er hoeft maar iets te gebeuren of ik zit er weer middenin. Midden in die afschuwelijke periode, toen ik zelfs bang was voor het geluid van de brievenbus.

Gratis opvang

In 2009 ging mijn dochter (nu 14) voor het eerst naar de crèche. Zowel de eigenaar als de eigenares van het kinderdagverblijf hielp me met de aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Omdat ik nog studeerde en een relatief laag inkomen had, mocht ik van hun speciale concept ‘gratis opvang’ gebruikmaken, wat inhield dat ik geen eigen bijdrage zou hoeven betalen. De opvang zou volledig gratis zijn als ik de kinderopvangtoeslag direct overmaakte aan de opvang. Dat ik helemaal geen recht had op kinderopvangtoeslag als ik geen eigen bijdrage betaalde, dat wist ik niet. Ik vertrouwde de eigenaren, een echtpaar. Het verhaal klonk logisch en alle andere ouders deden het zo.

Jarenlang ging het goed. Ik gaf alles keurig op bij de Belastingdienst en mijn aanvraag werd steeds opnieuw goedgekeurd. Eind 2013 begon de ellende. Samen met andere ouders moest ik op gesprek komen bij de kinderopvang. De Belastingdienst zou moeilijk doen over hun toeslagconcept, zo werd ons verteld. Maar we hoefden ons geen zorgen te maken, voegden ze eraan toe. De eigenaren zouden alles voor ons regelen, zodat wij niet in de problemen zouden komen. Natuurlijk keken wij als ouders wel even op van dit verhaal, maar we hadden geen enkele reden om aan hun deskundigheid te twijfelen. Uiteindelijk sloot het kinderdagverblijf in december 2013 definitief zijn deuren. We kregen te horen dat het failliet was. Daar bleef het bij.

‘Ik was ontzettend bang voor het geluid van de brievenbus’

Drie jaar later kreeg ik van de Belastingdienst een brief: ik moest aantonen dat ik het kinderdagverblijf indertijd had betaald. Maar omdat mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de rekening van de opvang ging, had ik geen bewijs. In eerste instantie dacht ik: ik stuur alles op wat ik heb ondertekend, dan komt het wel goed. Maar dat was niet zo. De Belastingdienst wilde per se een jaaropgave zien, maar die had ik nooit gekregen. De kinderopvang was inmiddels failliet en de eigenaren waren niet meer te bereiken. Nog steeds ging ik ervan uit dat het probleem opgelost zou zijn als ik de situatie kon uitleggen. Het kwam niet goed. Sterker nog, ik kreeg nieuws dat aankwam als een mokerslag: omdat ik niet zwart-op-wit kon aantonen dat mijn dochter gebruik had gemaakt van het kinderdagverblijf, moest ik al het geld van de kinderopvangtoeslag in twee jaar terugbetalen, mét rente en kosten. Ruim 14.000 euro! Dat ik werk en een studie combineerde en mijn kind de hele week naar de opvang was gegaan, maakte niets uit. Want ik kon het niet bewijzen.

Ten einde raad probeerde ik een regeling te treffen. Ik leverde alles in wat ik maar kon vinden. Bankafschriften, overzichten van mijn vaste lasten… noem maar op. Ik kon maximaal 150 euro per maand terugbetalen, maar daar nam de Belastingdienst geen genoegen mee, die was onverbiddelijk. Ik zou makkelijk tussen de 500 en 600 euro per maand kunnen aflossen.

Inmiddels was al duidelijk dat het kinderdagverblijf had gesjoemeld, er zat zelfs iemand op dat dossier. De Belastingdienst wist dus dat de ouders niets te verwijten viel en dat wij volledig te goeder trouw hadden gehandeld, maar dat maakte niets uit. Mijn contactpersoon bij de Belastingdienst die mijn zaak onder de loep zou nemen, was plotseling niet meer bereikbaar. Omdat ik het financieel niet kon bolwerken om maandelijks zo’n enorm bedrag af te lossen, kreeg ik al snel weer boze brieven. Ik moest betalen, anders zou er beslag gelegd worden.

Malen in bed

Als ik nu terugdenk aan die periode, schiet ik nog vol. Mijn hoofd liep over. Er was geen geld om ook maar iets leuks te doen en alles was me al snel te veel. Daardoor was ik echt geen leuke moeder. Ik gaf mijn dochter niet genoeg aandacht omdat ik doodmoe was. Elke nacht lag ik urenlang in bed te malen over hoe ik dit moest oplossen en kampte ik met een enorm schuldgevoel. Omdat ik weer eens kattig was geweest, en mijn dochter huilde omdat ze niet wist wat ze verkeerd had gedaan. Hoewel je een kind niet met volwassen problematiek moet belasten, vond ik het toch belangrijk dat ze wist hoe de vork in de steel zat. Dat het niet aan haar lag, maar aan de stress die ik had door dit hele gedoe. Dus uiteindelijk heb ik haar dat toch maar uitgelegd. Uiteraard in voor haar begrijpelijke taal.

De enige vraag die continu door mijn hoofd spookte, was: hoe kan ik bewijzen dat mijn kind naar de opvang ging? Ik heb alles gedaan om terugbetaling te voorkomen. Aangifte gedaan tegen de eigenaren van het kinderdagverblijf, bezwaarschriften geschreven, gebeld, gemaild, een betalingsregeling voorgesteld en zelfs een advocaat ingeschakeld, maar het was kansloos.

‘De Belastingdienst wist dat het kinderdagverblijf had gesjoemeld. Toch moest ík het geld terugbetalen’

De Belastingdienst weigerde rekening te houden met mijn persoonlijke financiële situatie. Het was betalen of beslag op mijn inkomen of zelfs mijn spullen. Dat zou een ramp zijn geweest, omdat ik mijn hypotheek dan niet meer kon betalen en ik mijn auto nodig had voor mijn werk bij de Kinder- en Jeugdbescherming.

Dat ik ging samenwonen, was mijn redding. Het duurde wel even voordat ik mijn vriend vertelde over mijn problemen. Ik wilde het zelf oplossen, maar juist daardoor stond mijn relatie enorm onder druk. Ik communiceerde bijna niet meer en sloot mezelf letterlijk en figuurlijk op. Voor sociale contacten had ik geen energie. Uiteindelijk ging het echt niet meer en heb ik alles uitgelegd. Gelukkig reageerde mijn vriend heel begripvol. Hij zag ook wel in dat ik totaal buiten mijn eigen schuld in deze situatie was beland. Het was een opluchting om die mentale last niet meer alleen te hoeven dragen. Nu we in één huis woonden, had ik de ruimte om een lening af te sluiten waarmee ik mijn schuld kon aflossen. Hierdoor daalde mijn maandaflossing naar 300 euro en hoefde ik niet meer bang te zijn voor de dreigbrieven van de Belastingdienst. Toch was ik de stress niet zomaar kwijt. Mijn bloeddruk bleef veel te hoog en ik kreeg twee miskramen, volgens mijn huisarts door de stress die nog in mijn lichaam zat.

Niet lang daarna werd ik zwanger van onze zoon. Maar ik bleef me soms zorgen maken. Hoewel ik het heel graag wilde, vond ik het moeilijk om te genieten van mijn zwangerschap. De hele periode had er zo ontzettend in gehakt. Mijn zoon is nu drie en kan soms heel boos worden. Dan denk ik: is het de leeftijd of komt het door de stress die ik had tijdens de zwangerschap? Uiteindelijk kon ik het loslaten, maar de sporen zijn er nog steeds. Toen ik niet meer bang hoefde te zijn voor de Belastingdienst, kwam de rust terug die ik zo had gemist. Maar het heeft lang geduurd voordat ik van dat angstige, gejaagde gevoel af was.

Knoop in mijn buik

Mijn zoon gaat nu ook naar de kinderopvang. Ik zit er echt bovenop en beheer het geld zelf. Ik vertrouw niemand meer. Soms hoor ik in de media iets over toeslagen die onterecht zijn stilgezet en dan komt alles weer boven. Dat vreselijke gevoel en die knoop in mijn buik. En ik denk dan: waarom zijn de óúders de dupe en niet de organisaties? In mijn geval ging al het geld rechtstreeks naar het kinderdagverblijf, waar is de verantwoordelijkheid van de eigenaren? Als ik zoiets hoor, grijpt het me weer naar de keel. Dan ben ik heel druk met Facebook, lees ik er alles over en wil ik de berichten delen.

Het kinderdagverblijf waar mijn dochter naartoe ging, blijkt gefraudeerd te hebben. Gelukkig hebben we een betrokken wethouder in de gemeente en die probeert ons, de ouders, te helpen het geld alsnog terug te krijgen. Ik weet niet of dat gaat lukken. In zijn uitspraak benadrukte de rechter dat wij als ouders geen daders maar juist slachtoffers zijn van de fraude. Maar of we iets van het geld terugkrijgen, is de vraag. Terwijl ik het heel goed kan gebruiken. Wat ik ermee zou doen? Eindelijk een keer op vakantie gaan en tot rust komen.”

Schadevergoeding

Eigenaar Moustapha A. van De Parel lichtte tussen 2007 en 2013 de Belasting- dienst op voor 2 miljoen euro. In april 2016 werd hij veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Zijn vrouw (die mede-eigenaar was) werd vrijgesproken, omdat niet is aangetoond dat ze op de hoogte was van de fraude. Een commissie onder leiding van oud-minister Donner heeft geconcludeerd dat de ouders recht hebben op terugbetaling en schadevergoeding.

Tekst: Vivienne Groenewoud | Beeld: Justine Wouterson