Onvermijdelijk of onterecht? Kinderen blijven steeds langer thuis wonen

Het nest van je ouders verlaten zodra je gaat studeren: het komt steeds minder vaak voor. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat studerende maar ook werkende jongeren tot op latere leeftijd thuis blijven plakken. En dat zou vaak geen eigen keuze zijn.

Waar jongeren in 2012 gemiddeld 22,8 jaar waren toen ze uit huis gingen, was die leeftijd in 2017 gestegen tot 23,5 jaar. Vooral studenten blijven langer thuis wonen, iets wat volgens socioloog Mieke van Stigt komt door het nieuwe leenstelsel en de toenemende kamerprijzen.

Zelfstandigheid

Om alles te kunnen bekostigen zullen jongeren volgens Van Stigt een bijbaantje moeten nemen. ‘Maar ja, dan loop je weer vertraging op en dat kost weer studiegeld’, zegt ze tegen RTL Nieuws. Maatschappelijk zelfstandig worden wordt jongeren structureel moeilijker gemaakt. ‘Ze wonen niet thuis omdat ze niet het huis uit willen, maar omdat er een gebrek aan betaalbare woonruimte is.’

Zorgen

Van Stigt vindt dat de schuld bij de overheid ligt en niet de ouders of de kinderen zelf erop aangekeken moeten worden. Jongeren worden juist geholpen door hun ouders, daar waar ze door het beleid in de steek worden gelaten. ‘Het is een hele natuurlijke en gezonde zaak dat ouders graag voor hun kinderen zorgen’, aldus de socioloog. ‘Het probleem is niet de ouders die hun kinderen te veel verwennen, zoals vaak wordt gedacht. Zij passen zich juist aan de gaten in het politieke beleid aan.’

Systeem

Bioloog Midas Dekkers vindt daarentegen dat lang thuis wonen ‘papzakjes’ maakt van jongeren. Volgens hem is het systeem zo bedoeld dat kinderen rond hun achttiende het huis ‘moeten’ verlaten. ‘Het is alleen door onze moderne manier van leven in dit stukkie van de wereld, tijdens hoogconjunctuur, dat het systeem een beetje hapert’, zegt hij in een video.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock