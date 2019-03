Op scholen in Utrecht gaat vandaag alle aandacht uit naar de ondersteuning en zorg voor kinderen, na de schietpartij in een tram gisteren, waarbij drie doden en vijf (zwaar)gewonden vielen. “Het heeft heel veel indruk gemaakt op kinderen, in klassen wordt er met ze gesproken over wat er is gebeurd”, zegt een woordvoerster van de Stichting PCOU en de Willibrord Stichting, die in Utrecht en omgeving meer dan veertig basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs besturen.

Interne begeleiders

Op het Christelijk Gymnasium (CGU), waar twee kinderen zitten van een vader die om het leven kwam bij de schietpartij, wordt gerouwd. Voor het opvangen van kinderen en om ze te helpen bij de verwerking zijn er interne begeleiders. “Er wordt met man en macht gewerkt om de rust te bewaren”, aldus de woordvoerster. Net als bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok bij Utrechtse scholen.

‘Geen angst of paniek’

Iedereen in de stad Utrecht werd maandag gevraagd om binnen te blijven na de schietpartij. Dat verliep op scholen vrij rustig. “Op de scholen zelf was er geen angst of paniek”. Toch waren er veel zorgen bij ouders van kinderen die werden binnengehouden op hun school of kinderdagverblijf. Velen vonden het lastig gehoor te geven aan het verzoek om kinderen niet op te halen, ondanks de gedachte dat een kind thuis bij een ouder het veiligst is.

Natuurlijk behandelde ook het Jeugdjournaal gisteren de aanslag in Utrecht. Maar hoe breng je kinderen dergelijk nieuws en nog belangrijker, hoe kunnen kinderen het beste omgaan met zulke nare berichten? Het journaal geeft daar een aantal tips voor, die voor ouders bést eens goed zijn om door te nemen – ze zullen in de toekomst (helaas) vaak genoeg van pas komen. Dit kun je ze vertellen:

Wat kunnen kinderen doen als ze ongerust zijn over iets dat ze hebben gehoord in het nieuws?

– Vertel je kind dat dingen die in het nieuws komen, vaak dingen zijn die bijna nooit gebeuren. Daarom is het nieuws.

– Wanneer er iets ergs gebeurd is, kan het voor een kind lijken alsof het óveral zo is, omdat er op iedere tv-zender iets over te zien is. Maak duidelijke dat er ook heel veel plekken in de wereld zijn waar niks gebeurt, maar dat niet interessant zijn om in het nieuws te tonen, juist omdat alles er goed gaat.

– Vertel kinderen dat ze niet de enige zijn die geschrokken zijn van het nieuws. Maak duidelijk dat het helpt om er thuis of met vrienden over te praten, of met hun leraar of lerares. Dat helpt hen ook om het nieuws beter te begrijpen.

Wat te doen als kinderen nachtmerries of moeite met slapen hebben na een heftig nieuwsbericht?

– Druk ze op het hart om het te zeggen als ze nare dromen hebben; tegen hun vader, moeder of iemand anders die ze vertrouwen.

– Vraag hen ook of ze kunnen vertellen waar die nare dromen dan over gaan, of om ze eventueel te tekenen. Dit kan helpen hen minder bang te maken voor enge dromen.

– Geef hen iets mee naar bed waar ze een veilig gevoel van krijgen, zoals een knuffel. Hoe oud ze ook zijn, het kan echt helpen.

– Zorg dat het heftige nieuws niet het enige is dat ze te zien krijgen. Probeer een balans te vinden en het af te wisselen met iets fijns. Kijk na het journaal bijvoorbeeld naar een vrolijke film. Hebben ze over het nare nieuws gelezen? Duik dan nog even met hen in een gezellig boek voor het slapengaan.

– Lijken ze het nieuws echt niet van hun netvlies te kunnen krijgen? Laat hen er dan ook minder naar kijken – zet de tv even uit en laat hen wat anders doen.

Het Jeugdjournaal heeft de tips ook in een video gegoten die je aan je kinderen kunt laten zien. Je vindt ‘m hier.