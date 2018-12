Oh my: deze kerstkransjesrepen maken de feestdagen nóg beter

Met Sinterklaas, Kerstmis en oud & nieuw stikt december van de feestdagen. Dat betekent dat de schappen vol liggen met lekkers, en dit jaar is er wel iets héél bijzonders in de supermarkt te vinden. Namelijk – hou je vast – een kerstkransjesreep.

Van pepernoten tot oliebollen, marsepein en chocoladeletters: in aanloop naar de feestdagen is er zó veel lekkers te vinden. We herhalen: zo. Veel. Lekkers. En Hands off my chocolate komt met een chocoladereep die alles overtreft, in drie verschillende smaken.

Veertien kleine kransjes

De gloednieuwe repen van Hands off my chocolate bestaan ieder uit veertien kleine chocoladekransjes. In drie kerstige smaken, namelijk Strawberry & Meringue White Chocolate, Cinnamon Cookies Milk Chocolate en Nougat & Macarons 70% Dark Chocolate. En de belangrijke boodschap die het merk wil benadrukken bij hun nieuwe creaties: het is geen chocolade om in de kerstboom te hangen en te delen, maar om helemaal alleen op te peuzelen. Nou, dat laat je je geen twee keer zeggen, toch?

De kerstkransjesrepen zijn rond de kerstdagen verkrijgbaar bij onder andere Jumbo, Plus, Dirk, Deka, Hoogvliet, Marqt, Jumbo, Makro en in de webshop voor ca. €2,29.

Beeld: Hands off my chocolate