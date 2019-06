Giga kassastoring bij Albert Heijn: winkels mondjesmaat weer open

Nadat Albert Heijn enkele weken geleden kampte met een grote pinstoring, is het vanmorgen opnieuw raak. De supermarktketen kampt vanmorgen een landelijke kassastoring waardoor klanten niet kunnen afrekenen aan normale kassa’s. Enkel zelfscanners (aanwezig in 490 van de ruim 900 winkels) werken. Veel winkels hebben noodgedwongen hun deuren moeten sluiten.

Oplossing gevonden

Inmiddels lijkt er gelukkig wel een oplossing gevonden te zijn voor de landelijke storing. In enkele tientallen winkels kunnen klanten inmiddels weer normaal aan de kassa afrekenen.

Lees ook

Slechte wifi-verbinding? Dit item in huis zou zomaar de boosdoener kunnen zijn

Wees gewaarschuwd

Volgens een woordvoerster zal in steeds meer filialen alles weer normaal gaan werken. Uiteraard kan dat even gaan duren, dus is het verstandig om er rekening mee te houden dat je vanmorgen óf nog voor een dichte deur staat, óf met een zelfscanner aan de slag moet. Of je koopt de hoognodige ijsblokjes, waterijsjes en ander gekoeld lekkers natuurlijk gewoon even bij een andere supermarkt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP