Volgens een meteoroloog: zo groot is de kans dat het nog gaat sneeuwen en vriezen

Weet je nog, die paar weekenden terug dat we verwend werden met énorm lekker weer? Als je nu naar buiten kijkt, kun je het je haast niet meer voorstellen. Maar verlangen naar de zon, doen we wél extra veel. En ons verheugen op koud en nat weer? Don’t. Even. Go. There. Maar hoe groot is de kans eigenlijk dat het nog gaat sneeuwen en vriezen?

Waar de temperaturen een jaar geleden tot het vriespunt zakten, schommelen ze nu rond de 10 graden Celsius. Of het kwik nog flink gaat zakken? “De kans op echt winterweer – maxima rond of onder 0 en/of sneeuw dat blijft liggen – neemt nu wel sterk af”, legt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline.nl uit aan Libelle. “Dat gaat er deze winter zeer waarschijnlijk niet meer van komen.”

Natte sneeuw

Maar… we moeten niet te vroeg juichen. Willemsen zegt namelijk ook het volgende: “Winterse buien met (natte) sneeuw en vorst in de nachten zijn in de tweede helft van maart en zelfs in april nog prima mogelijk.”

Witte Pasen

De laatste keer dat het echt koud was in deze periode van het jaar, was volgens de deskundige in 2013. “Met een stevige oostenwind werd toen grote delen van de maand koude lucht aangevoerd. Op 11, 12 en 24 maart viel op veel plaatsen sneeuw. Zelfs op 31 maart (dat was dat jaar ook Eerste Paasdag) viel regionaal sneeuw. Er werd zelfs aan het einde van de maand op sommige plaatsen geschaatst op natuurijs.”

Eind februari

Het is dan dus ook niet zo dat het nu koud is voor de tijd van het jaar; eind februari was het gewoon heel aangenaam voor die periode. “Drie dagen op rij werden dagrecords verbroken”, aldus Willemsen. “Met maxima van 18-20 graden lag de temperatuur op een normaal niveau voor eind mei.”

