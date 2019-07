De zomer komt er weer aan! Volgende week kans op landelijke hittegolf

Vandaag is het al een stuk zonniger dan aan het begin van de week. En goed nieuws voor degenen die de zomer hebben gemist: het wordt alleen maar beter. De zon laat zich regelmatig zien, het kwik stijgt en er is volgende week zelfs kans op een hittegolf.

Trek die luchtige jurkjes maar weer uit de kast, zet je zonnebril op je neus en vergeet je vooral niet goed in te smeren, want volgende week worden er weer tropische temperaturen verwacht. Sterker nog, er wordt zelfs gesproken van een hittegolf. “In elk geval regionaal”, aldus Buienradar-meteoroloog Magdel Erasmus tegenover RTL Nieuws. “De kans op een landelijke hittegolf is fifty fifty.”

Onweer

Vanaf maandag lopen de temperaturen op en kan het 28 (!) graden worden. De dagen erna wordt het met temperaturen van zo’n 30 à 31 graden nog een tikkeltje warmer. Vrijdag daalt het kwik weer iets, maar belooft het alsnog 29 graden te worden. Wel is er op donderdag en vrijdag aan het einde van de dag kans op een onweersbui.

Smeren, smeren, smeren

Al met al wordt het volgens Erasmus prima weer voor vakantie in eigen land. “De zwembroek kan weer uit de kast”, klinkt het. En dat genieten van het zonnetje wordt natuurlijk nóg leuker met het zomerboek van Flair. Wel heeft Magdel ook een waarschuwing: “Mensen moeten zich goed insmeren, want met dit weer verbrand je snel.”

Lees ook

Op deze twee onverwachte plekken moet je óók zonnebrandcrème smeren

Aankomend weekend

Of we dit weekend al kunnen rekenen op zomers weer? Van tropische temperaturen is dan nog geen sprake, maar het weerbeeld ziet er wél aangenaam uit. “Zaterdag wordt het al wel 25 graden, een zomerse dag”, aldus de deskundige. “Maar zondag wordt het net even iets minder warm, hoewel we nog steeds een lekkere 23 graden krijgen.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock