Zaanse juf geschorst: ‘Ze sloeg kinderen met stokken en liet hen van de vloer eten’

Een lerares van groep drie van basisschool De Voorzaan in Zaandam is voorlopig op non-actief gezet na klachten van verschillende ouders. De juf zou haar leerlingen hebben gekleineerd, geslagen met stok en gedwongen om van de vloer en op het toilet te eten.

‘Erg geschrokken’

De school erkent de problemen en laat weten dat er een onderzoek is begonnen, zo valt te lezen op de site. De lerares is al jarenlang actief op de basisschool en heeft aan verschillende groepen lesgegeven. “We zijn echt geschrokken van deze klachten”, vertelt Brigit Schumacher van onderwijsorganisatie Zaan Primair tegen NH Nieuws. “We hebben direct besloten om een extern onderzoeksbureau in te huren om te onderzoeken of dit inderdaad waar is.”

Wanpraktijken

“Er wordt keihard geschreeuwd naar de kinderen, ze worden met stokken op hun hoofd geslagen en kinderen die wiebelen wordt de stoel onder de kont vandaan getrokken. Wiebelaars moeten op hun knieën op de grond zitten”, vertelt één van de tien ouders die de vrouw hebben aangeklaagd anoniem aan het nieuwsplatform. Ook zouden sommige kinderen tijdens de lunch hun brood gedwongen op het toilet moeten eten.

Vechtpartij schoolplein

Door de zaak lopen de gemoederen op het schoolplein hoog op. Halverwege oktober zou de situatie zó erg uit de hand zijn gelopen, dat enkele ouders met elkaar op de vuist gingen, zo weet NH Nieuws. De politie moest toen tussen beide komen om erger te voorkomen. De vechtende ouders mogen het schoolplein voorlopig niet meer betreden.

Wachten op uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek naar de juf worden circa half november bekendgemaakt. Dan neemt de school verdere maatregelen ‘om de rust en veiligheid weer te garanderen’.

