‘Miljoenenjacht’-finale gespeeld door jongste kandidaat ooit

De jongste kandidaat van Miljoenenjacht aller tijden maakte zondagavond diepe indruk op televisie. De twintigjarige Kim sleepte door slim te spelen een waanzinnig geldbedrag binnen, waarmee de studente zich van een riante studententijd verzekerde.

Stalen zenuwen

Met stalen zenuwen sloeg ze eerst een auto af, zodat ze zich van een plek aan de speldesk verzekerde. En dat bleek al snel een goede keuze, aangezien ze uiteindelijk met een duizelingwekkende €100.000 naar huis ging.

Riante studententijd

De fanatieke studente wilde eigenlijk nóg verder spelen, maar op aanraden van haar vrienden besloot ze in de spannende finale dan toch akkoord te gaan met het bod van de bank. De kans om het geldbedrag te verliezen, vond ze bij nader inzien zelf ook te groot. Een ding is zeker: angst voor een studieschuld hoeft Kim na zondagavond niet meer te hebben!

EEN JONGE VROUW IN DE FINALE HET IS EEN KEER GELUKT OMG!1!1 #miljoenenjacht — Victor Hopman (@vic23) September 22, 2019

#miljoenenjacht Leuk dat het nu weer eens bij jonge mensen terecht komt! Zowel thuis als in de studio. — Rineke (@TonneDer) September 22, 2019

Dat je maar een hele geneeskundige/arts mag worden Kim! Je kunt de opleiding nu in ieder geval doen zonder studieschuld, top! #miljoenenjacht — Sanne (@Sanneltje) September 22, 2019

Lekker gedaan, Kim! Leuk bedrag om je studie zonder schuld mee af te ronden! #miljoenenjacht — Marco – TechTime ⚙️ (@MarcoHazendonk) September 22, 2019

Winstom

Voor de leuk ook nog even een klein foutje van Winston, die bij het verrassen van de thuiswinnaar aangaf dat de winnaars vanmorgen in Koffietijd te zien zouden zijn. Dat was altijd zo, maar niet meer sinds Miljoenenjacht op SBS te zien is. #Oeps

Zei Winston nou echt dat de straatwinnaars morgenochtend in 'Koffietijd' te zien zijn? #miljoenenjacht — Prinses Beatrix (@BeatrixPrinses) September 22, 2019

Is Winston even vergeten dat hij bij sbs6 zit ipv bij rtl4?! #miljoenenjacht #koffietijd #shownieuws — Bronkie ❤️🧡💛💚💙💜 (@LiaJ_27) September 22, 2019

Morgenochtend in koffietijd? Dat is toch niet meer? Winston moet ook nog even wennen dat het nu bij SBS6 is #miljoenenjacht @PostcodeLoterij — Patrick (@PatrickVkmp) September 22, 2019

Bron: Libelle | Beeld: ANP