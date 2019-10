Laat het niet nóg een keer te laat zijn: opnieuw peuter vast in eindeloos diepe put

Begin dit jaar was het wereldnieuws: in het Spaanse Málaga viel het tweejarige jongetje Julen in een 110 meter diepe en bizar smalle put. De peuter zat een huiveringwekkende twee weken lang vast, voordat reddingswerkers hem wisten te bereiken. Die redding kwam tot ieders verschrikking te laat. We hoopten een dergelijk verhaal nooit meer te horen, maar deze vreselijke geschiedenis lijkt zich nu te herhalen in India.

Daar is een eveneens tweejarig jongetje, Sujith Wilson, in een nóg diepere put gevallen, waar hij nu al ruim 72 uur in vastzit. Het drama speelt zich af nabij de stad Tiruchirappalli in de deelstaat Tamil-Nadu. Sujith zat volgens Indiase media eerst vast op tien meter diepte in de ruim 180 meter diepe boorput (zie de beelden in onderstaande tweets – de getoonde foto kán als schokkend ervaren worden), maar is inmiddels verder weggezakt.

Jongen nog in leven

Het is niet duidelijk op welke diepte het ventje zich op dit moment bevindt. Ook is niet duidelijk wat de toestand van Sujith is. Warmtesensoren hebben wel vastgesteld dat het jongetje gelukkig nog in leven is. Hoe hij precies in de boorput beland is, is nog niet duidelijk.

Alles zit tegen

Sujith bevrijden lijkt al net zo’n mission impossible als in Spanje afgelopen januari. “De harde grond en de constante regenval bemoeilijken onze werkzaamheden. Het kan nog uren duren voordat hij is bevrijd”, zei het hoofd van de reddingswerkers tegen Indiase media. ‘Uren’, dat klinkt alsof Sujith zeker nog kans maakt om levend gered te worden. Maar toch wordt gevreesd voor het ergste. Tijdens de reddingsactie van Julen werd ook gesproken over uren, dat werden uiteindelijk dertien dramatisch lange dagen, met een fatale afloop voor het kind.

Reddingsactie

Momenteel wordt er zuurstof de put ingepompt om Sujith’s overlevingskansen te vergroten. Ook wordt er, net als destijds bij de zoektocht naar Julen, paralel aan de put waar het jongetje in vastzit een nieuwe tunnel gegraven. Daarin moeten reddingswerkers kunnen afdalen om de jongen zo snel mogelijk uit de smalle put te kunnen bevrijden.

