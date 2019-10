‘Joker’-trap overspoeld door poserende filmfans, bewoners zijn het zat

De iconische trap uit de nieuwe film ‘Joker’, met een glansrol voor acteur Joaquin Phoenix, is een dikke hit op Instagram. Inwoners van The Bronx in New York City, waar de hoge trappen waarop Joker uitzinnig danste in de film te vinden zijn, zijn echter niet zo blij met de talloze ‘influencers’ die rare dansjes doen op ‘hun’ trap.

Opvallende scène

De scène, waarin een geflipte Arthur Fleck zijn innerlijke monster de vrije loop laat, doet al een tijdje de ronde op social media, meestal met een grap eraan vast. De scène ziet er op zichzelf een beetje vreemd uit, maar in de context van de film is hij erg goed én biedt hij een momentje om adem te halen tussen alle ellende. Sinds het verschijnen van de film worden de trappen in The Bronx overspoeld door toeristen, tot grote ergernis van de bewoners van de wijk.

Achterstandsbuurt

Vroeger hingen er levensgevaarlijke drugdealers en junkies op de trappen, en had je geluk als je niet neergestoken werd terwijl je met je boodschapjes liep. In de winter is de steile trap levensgevaarlijk glad, en kletteren er talloze mensen naar beneden. The Bronx is tegenwoordig niet meer zo vreselijk als vroeger, maar grote delen van de wijk zijn slecht onderhouden en veel bewoners zouden vandaag nog vertrekken als ze dat konden. Dat toeristen nu een beetje cool lopen te doen in hun achterstandsbuurt, stellen inwoners niet echt op prijs.

Positieve aandacht

Maar niet iedereen baalt van de plotselinge aandacht voor de buurt. The Bronx wordt door toeristen meestal overgeslagen (die gaan naar Manhattan en Brooklyn, en de positieve aandacht voor de wijk is ook wel eens aardig. Daarnaast zorgen de trapdansers wel voor inkomsten bij de lokale middenstand.

Recordomzet

De film Joker heeft met een omzet van ruim 6,9 miljoen euro het record voor de grootste DC-film ooit in Nederland verbroken. Het vorige record stond op naam van The Dark Knight Rises. De film uit 2012 bracht in totaal ruim 6,8 miljoen euro in het laatje. Dat heeft Warner Bros woensdag bekendgemaakt.

Lees ook

Kan Joaquin Phoenix ‘Joker’-voorganger Heath Ledger evenaren?

Oscarwaardig?

Joker vertelt over de ontstaansgeschiedenis van de beroemdste stripschurk uit het Batman-universum. De film is niet alleen in Nederland een grote hit in de bioscopen. Ook in de Verenigde Staten brak de film al verschillende records. In het openingsweekend bracht de film al 93,5 miljoen dollar (85 miljoen euro) op. Op het festival van Venetië won de film van regisseur Todd Phillips een Gouden Leeuw en hoofdrolspeler Joaquin Phoenix wordt al getipt voor een Oscar.

Dit bericht bekijken op Instagram 🎬🤡 @jokermovie @toddphillips1 Een bericht gedeeld door Ray H. Mercado (@raylivez) op 20 Okt 2019 om 9:02 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram #jokerstairs Een bericht gedeeld door King Tut (@livingwithtut) op 23 Okt 2019 om 2:51 (PDT)

Joker zelf:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still