Tranen in je ogen: Jim Bakkum zingt nummer voor slachtoffers bij herdenking Oss

“Een verschrikkelijke klap en de wereld stond even stil”. Met die woorden nam burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss bezoekers van de herdenkingsdienst in Oss maandagmiddag terug naar 20 september. Een tragisch spoorwegongeluk kostte vier kinderen die dag het leven. Een oudere zus van twee van hen en een leidster van kinderdagverblijf Okido die met een Stint op het spoor belandde, raakten zwaargewond.

Honderden aanwezigen

In totaal zijn ongeveer 550 genodigden aanwezig in het theater, onder wie familie en hulpverleners. Voor de machinist en de conducteur was het te emotioneel om de dienst in Theater De Lievekamp bij te wonen, vertelde Buijs-Glaudemans. In het voetbalstadion van Top Oss, even verderop, hebben zich honderden inwoners verzameld. Zij kunnen de dienst volgen op een groot televisiescherm.

Heftigste optreden ooit

Tijdens de dienst was er ruimte voor muziek, onder meer van zangeres en musicalartiest Vajèn van den Bosch, die optrad met een kinderkoor. Ook Jim Bakkum betrad tijdens de emotionele herdenking het podium. Hij zong zijn eigen nummer schouder en beleefde zijn optreden als “heftigste ooit”. “Dit was één van de heftigste dingen die ik ooit heb gedaan, maar ook één van de mooiste dingen. Ik zal het nooit meer vergeten”, reageerde hij in RTL Boulevard.

‘Ik brak volledig’

Door zich af te sluiten, lukte het Jim om het nummer te brengen zonder een traan te laten. “Ik moest mijn verstand uitzetten, daarna brak ik volledig”, zei hij. Ook een ontmoeting met de nabestaanden greep hem aan. “Dat was heel zwaar, niet normaal.”

Bekijk het prachtige optreden van Jim in onderstaande video. Een zakdoek in je hand is aan te raden.

Bron: ANP / Beeld: Hollandse Hoogte