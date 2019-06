ByeTunes! iTunes is niet meer: 9 x hilarische én herkenbare tweets

Het is nu echt definitief. iTunes, die iconische muziekdienst van Apple, stopt er mee. Het is nog niet precies duidelijk wanneer, maar social media ging al los. Velen gaan het platform missen als kiespijn, maar iTunes zal ook zeker gemist worden. Wij gingen op zoek naar de meest hilarische (en herkenbare) tweets.

Van ‘broodnodig’ naar ‘overbodig’

Na achttien jaar neemt Apple afscheid van iTunes. Het muziekplatform was sinds de lancering van de eerste iPods in 2001 dé manier voor Apple-gebruikers om muziek op hun telefoons en tablets te krijgen. Dankzij Apple Music en streamingsdiensten als Spotify is het downloaden van muziek echter veel minder populair geworden en blijkt iTunes achterhaald en niet langer levensvatbaar.

Lees ook:

Zo heb je in één keer weer genoeg ruimte op je iPhone zonder foto’s te verwijderen

Herinneringen en ergernissen

Hoewel ook wij – we geven het eerlijk toe – ons niet meer kunnen herinneren wanneer we voor het laatst muziek afspeelden in iTunes, hebben we wel heerlijke herinneringen aan het platform. En wij zijn niet de enigen; op Twitter delen velen hun mooie memories aan het programma (evenals hun frustraties en ergernissen). En men oh men, wat zijn die heerlijk herkenbaar.

Rest In Peace, #iTunes. I’ll never forget when you bullied my library like, “TAKE THIS U2 ALBUM LIL NIGGA.” — Phonte (@phontigallo) June 4, 2019

i can’t believe iTunes is over and future kids won’t ever experience the anxiety of which song to spend $0.99 or $1.29 on, or how frustrating only 30 second previews of songs on albums are…. RIP to a legendary era https://t.co/H0TOdH7jIF — caitlyn rae😎 (@xc8lyn) June 4, 2019

Ik zal me iTunes toch vooral blijven herinneren als het programma waar ik zelf album covers toevoegde aan mijn illegaal gedownloade nummers. — Mark (@pijnisgeensmaak) June 3, 2019

iTunes finally shuts down when someone actually wants it to — andrew keith spaulding (@Cash_Bundles) June 1, 2019

RIP, iTunes: A Eulogy for Apple’s Inefficient But Essential Music Software by Alyssa Bereznak via The Ringer – All https://t.co/L7R6OvCHUL — Latikia (@latikia) June 4, 2019

Snapshot of my iTunes library upon hearing of its imminent death pic.twitter.com/ws0jAD9zWU — Leor Galil (@imLeor) May 31, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP