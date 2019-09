‘It: Chapter Two’ draait in de bios! Dít zijn de 11 engste filmclowns ooit!

It: Chapter Two draait vanaf vandaag in de bios (wie deel één nog niet heeft gezien, kan sinds kort inhalen op Netflix). Eindelijk weer oog in oog met killerclown Pennywise! Superguide verzamelde voor deze speciale gelegenheid de angstaanjagendste filmclowns ooit.

1. Stephen King’s It (1990)

We beginnen met OG-Pennywise, meesterlijk gespeeld door Tim Curry in Stephen King’s adaptatie van It (1990). Hier zagen we voor het eerst op beeld hoe Pennywise die arme Georgie het riool in sleurt. Wat volgde was een hele generatie die opgroeide met coulrofobie, aka angst voor clowns. You’ll float too!

2. Joker uit The Dark Knight (2008)

Heath Ledger dompelt Gotham onder in totale anarchie in zijn briljante rol als de Joker in de extreem goede superheldenfilm The Dark Knight. Hij dwingt Batman (Christian Bale) steeds verder over een delicate grens te stappen tussen held en burgerwacht. Dit najaar verschijnt er een nieuwe Joker-film met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Wij voorspelden of hij net zoveel indruk (en kans op een Oscar) gaat maken als Heath.

3. The Devil’s Rejects (2005)

Sid Haig speelt Captain Spaulding, de dodelijkste Clown sinds Pennywise in horrorfilm The Devil’s Rejects van muzikant en regisseur Rob Zombie. Nadat hun huis is afgebrand, gaan een paar leden van de gestoorde en moordzuchtige familie Firefly op pad, zoekend naar nieuwe slachtoffers. Ondertussen is de broer van sherrif Wydell, een slachtoffer van de familie, razend over de dood van zijn broer. Hij wil niets liever dan wraak nemen op het groepje psycho’s.

4. Killer Klowns from Outer Space (1988)

Cultklassieker uit de jaren ’80 met de beste filmnaam evah. Een klein dorpje wordt aangevallen door buitenaardse wezens die de bewoners van het dorpje vermoorden. Ze worden echter totaal niet serieus genomen, aangezien ze eruitzien als flauwe circus-clowns. Slechts een paar jongeren zien de ernst van de situatie in.

5. Zombieland (2009)

In Zombieland banen overlevers Columbus (Jesse Eissenberg) en Tallahassee (Woody Harrelson) zich een weg door een wereld vol gestoorde zombies. Tijdens hun strijd bundelen ze krachten met Wichita (Emma Stone) en Little Rock (Abigail Breslin), die ook een manier hebben gevonden om in leven te blijven. In een verlaten pretpark staan ze oog in oog met de ultieme combo: zombie én clown in één. Wist je trouwens dat Zombieland 2 volgende maand uitkomt?

7. It (2017) en It: Chapter Two (2019)

Bill Skarsgard gaf een geniale, moderne spin aan Pennywise in de It-remake en hopelijk zien we dat opnieuw zo in Chapter Two. De eerste voortekenen zijn goed: Pennywise zou nog enger en bozer zijn! Wat wij vooral tof vinden aan deze versie van de beroemde clown? Zijn creepy stem. En het kwijl dat uit zijn mond sijpelde aan het einde van It? Dat is toch fantastisch?!

8. Gacy (2003)

De Amerikaanse seriemoordenaar John Wayne Gacy lijkt een lieverd. Hij bezoekt regelmatig het ziekenhuis en beurt patiënten op als Pogo de clown (inclusief kostuum). Wat de wereld lange tijd niet wist, is dat-ie maar liefst dertig jongens en mannen zijn kelder in sleurde. John verkrachtte ze en liet zijn slachtoffers letterlijk wegrotten. Het ergste van allemaal? Deze man heeft echt bestaan.

9. Clownhouse (1989)

Wat is enger dan een killerclown? Nou, DRIE killerclowns bijvoorbeeld! In horrorfilm Clownhouse moeten drie broertjes uit handen blijven van een drietal gestoorde moordenaars. Deze gasten vermoordden een stel kermisclowns en namen hun identiteit aan. *Bibber*.

10. Stitches (2012)

Een duistere, cheesy horrorcomedy die vooral eng is door de vervreemdende stijl. Het verhaal? De chagrijnige inhuur-clown Stitches wordt per ongeluk vermoord op een duf kinderfeestje. Wanneer hij plots ontwaakt uit zijn graf (waarom ook niet), neemt-ie wraak op, nou ja, alles en iedereen.