Mooi: huilende Nijntje wordt symbool van Utrechtse troost na aanslag

Een tekening van een huilende Nijntje naast de vlag van de stad Utrecht heeft zich in een etmaal ontpopt tot een krachtig symbool van de saamhorigheid en het verdriet van de bevolking na de tramaanslag. De Utrechtse Lana van Leeuwen tekende het plaatje maandagmiddag nadat zij hoorde over de aanslag waarbij minstens drie mensen omkwamen.

Zij deelde het plaatje op Twitter; de afbeelding werd in no-time honderden keren gedeeld, waaronder door burgemeester Jan van Zanen. Lana bracht de tekening vandaag naar het stadhuis en schonk hem aan Van Zanen en de stad. De tekening staat sinds vanmiddag naast het condoleanceregister op het stadhuis, bevestigt de gemeente. Nijntje is al jaren een officieus symbool voor Utrecht; haar schepper, Dick Bruna, is er geboren en getogen.

Lees ook

Bezorgde ouders na aanslag Utrecht: ‘Kinderen ophalen, of afwachten?’

Uitgeverij Mercis, die de nalatenschap van Bruna beheert, laat in een korte reactie weten het initiatief een warm hart toe te dragen. “Het is heel fijn dat mensen op deze manier troost kunnen vinden na de vreselijke gebeurtenis”, laat een woordvoerder weten.

I just had to draw something to calm my nerves #utrecht pic.twitter.com/Tv5SGxN7D8

Very glad that my drawing gave strength to so many people. I gave it to the city and they placed it at the condolance registry. pic.twitter.com/mbGolRJyLM

— Lana (@LanaLeesVoer) March 19, 2019