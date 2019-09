Doek valt voor Hudson’s Bay: warenhuizen vóór eind van het jaar dicht

In september 2017 vestigde warenhuisketen Hudson’s Bay Company (HBC) zich in Nederland, in de hoop het gat dat V&D achterliet te vullen. Precies twee jaar later wordt duidelijk wat al werd vermoedt: de keten heeft haar verwachtingen niet waar kunnen maken en vertrekt definitief uit Nederland.

1400 medewerkers op straat

Hudson’s Bay maakt momenteel bekend aan zijn personeel dat het voor het eind van het jaar het land zal hebben verlaten. De keten heeft vijftien winkels in Nederland en er werken circa 1400 medewerkers.

‘Op of voor 31 december dicht’

De filialen, webshop en het hoofdkantoor worden “op of voor 31 december gesloten”, aldus een verklaring. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd “intensief samengewerkt met de ondernemingsraad en de bonden over een sociaal plan”. Daarover is overeenstemming bereikt.

‘Technische storing’

Donderdag waren de filialen van Hudson’s Bay gesloten. Op de deur van winkels in onder meer Amsterdam en Haarlem hing een brief met de tekst: Wegens een technische storing is onze winkel vandaag, 19 september, gesloten.

Ontkenning

Onlangs meldde Het Financieele Dagblad op basis van uitgelekte documenten dat het bedrijf de handdoek in de ring zou gooien. Maar tot zeer recent werd aangegeven dat er nog geen definitieve beslissing was genomen over de activiteiten. “Er is een kans dat we winkels sluiten, maar de definitieve beslissing is er nog niet. Het proces loopt”, zei hoofd Investor Relations van Hudson’s Bay Company toen nog.

