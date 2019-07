Doek valt definitief voor Holleeder: schuldig aan meerdere moorden, levenslange celstraf

Het is klaar voor ‘knuffelcrimineel’ Willem Holleeder. De rechtbank in Amsterdam acht hem schuldig aan alle moordaanslagen die hem ten laste zijn gelegd. Het gaat om de moord op Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, Thomas van der Bijl en John Mieremet en doodslag op Robert ter Haak.

Levenslang

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een levenslange gevangenisstraf tegen de 61-jarige Holleeder geëist, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor meerdere liquidaties, in de periode 2003-2006. Ook zou Holleeder een misdaadbende hebben gevormd met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis.

Dino Soerel

Soerel kreeg al eerder levenslang, wegens zijn organiserende rol bij de moord op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Hillis werd vermoord in 2011.

‘Ik ben onschuldig’

Holleeder heeft altijd ontkend dat hij iets met de moorden te maken heeft. Zijn advocaten, onder wie Sander Janssen, hadden vrijspraak bepleit, omdat het bewijs ontbreekt. Holleeder zit sinds december 2014 vast in verband met de reeks liquidaties. Zojuist heeft zijn advocaat bekendgemaakt dat Holleeder in hoger beroep gaat tegen het vonnis van de rechter.

Dit is de korte eerste reactie van onze cliënt Willem #Holleeder naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank (en een draadje) pic.twitter.com/vMYyJyH95Q — Sander Janssen (@sanderja) July 4, 2019

Oorverdovende gil

Nadat de rechter het vonnis uitsprak, werd er geklapt in de rechtszaal. De rechter zei dat niet nodig te vinden, waarna hij de zitting sloot. Vervolgens klonk er een angstaanjagende gil – Die gil was afkomstig van een nabestaande, vermoedelijk van de in 2005 vermoorde Houtman. De rechter vroeg personeel of de vrouw uit de zaal verwijderd kon worden.

Judas

Eerder dit jaar verscheen de serie Judas. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Willems zus Astrid Holleeder. De zesdelige serie gaat over de familie Holleeder, tot op het moment dat Astrid haar broer verraadt. Veel mono- en dialogen in de serie zijn gebaseerd op opnames (met gevaar voor eigen leven gemaakt door Astrid) waarop de topcrimineel te horen is. Deze zijn soms één-op-één overgenomen. Gijs Naber speelt Willem Holleeder.

Allerlaatste boek

Na Judas schreef Astrid een tweede boek, Dagboek van een getuige, en op 5 juli verschijnt het derde en laatste en boek: Familiegeheimen. Hierin vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie – moeder Stien, dochter (en Flair-columniste) Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en Francis – leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna.

Bron: ANP | Beeld: ANP