Tijd voor het hitteplan: kans op regionale maar óók landelijke hittegolf

De voorspellingen zagen er al rooskleurig uit en nu lijkt het erop dat het echt gaat gebeuren: het zuidoosten van het land moet zich opmaken voor een regionale hittegolf. Da’s niet het enige: volgens ‘Weerplaza’ bestaat er ook een kans dat het landelijk opnieuw tropisch wordt. Reden genoeg voor het RIVM om vanaf morgen weer een nationaal hitteplan te lanceren.

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw: na een bijna herfstachtige periode lijkt de zomer toch echt weer terug te zijn. Vooral in het zuidoosten van het land lopen de temperaturen flink op; afgelopen woensdag werd het er al 25 tot 26 graden. De komende dagen belooft het alleen maar warmer te worden en is de kans groot dat het kwik de 30 graden gaat aantikken.

Hitteplan

Zo warm als het een maand geleden was – remember de 40 graden? – wordt het nu niet, maar het is volgens het RIVM wel nodig om een nationaal hitteplan te activeren. “Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee”, laat het instituut weten. “Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.”

Regionale hittegolf

Weerplaza is vrij zeker van de komst van de derde regionale hittegolf van dit jaar. Op z’n vroegst kan hier maandag al sprake van zijn. Als het zaterdag minstens 30 graden wordt, tenminste. “Lukt dat zaterdag net niet, dan is de regionale hittegolf vrijwel zeker op dinsdag wel een feit”, legt Ben Lankamp van Weerplaza uit. “Al met al is de kans op een regionale hittegolf nu 80 procent.”

Landelijke hittegolf

De kans op een tweede landelijke hittegolf is volgens de weerdienst ongeveer 40 procent. Aanstaande zondag en maandag kunnen de temperaturen oplopen tot een graad of dertig. Lankamp: “Dat zijn dus twee tropische dagen, terwijl er drie nodig zijn voor een hittegolf.”

