Na regen komt… een hittegolf: volgende week tropische temperaturen verwacht

Na een flinke dip en zelfs code geel kunnen we ons volgende week weer opmaken voor warmere temperaturen. Sterker nog, het kwik loopt zo hoog op dat er wordt gesproken van een grote kans op een hittegolf.

Vrijdag gaat de zomer officieel van start en vanaf dat moment belooft het ook droog te blijven. Vanaf zondag beginnen de temperaturen te stijgen en wordt het rond de 25 graden. De dagen erop wordt het alleen maar warmer en is het volgens Jan Visser, weerman bij NH Nieuws, zeer waarschijnlijk dat het meer dan dertig graden wordt volgende week. Vooral op maandag, dinsdag en woensdag is die kans groot. “32 graden aan de kust is heel realistisch”, zegt hij. “Het zijn de langste dagen – het is lang licht – en er is optimale zonnestraling. Het gaat dus los.”

Niet vergeten

Hoewel sommige mensen niet kunnen wachten tot de zomer écht gaat beginnen, heeft Visser wel een belangrijk advies voor de tropische dagen. “Drink genoeg”, benadrukt de weerman. “Vooral ouderen die alleen wonen kunnen dit misschien vergeten.”

Hittegolf

Volgende week begint dus met tropische temperaturen die tot donderdag zullen blijven aanhouden. Het wordt ook dan nog flink warm, maar de dag erna zal de temperatuur weer iets zakken. Wanneer er sprake is van een hittegolf? Dat is wanneer het vijf dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan op drie dagen warmer dan dertig graden.

Bron: AT5, NHnieuws.nl | Beeld: iStock