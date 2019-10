Heb jij dé grote hint in de ‘Stranger Things 4’-aankondiging gespot?

Yehesss! Dat intromuziekje… instant kippenvel. Gisteren slingerde streamingsdienst Netflix de officiële aankondiging voor het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ het web op. Fans – onder wie wij zelf – waren door het dolle. Maar door al dat enthousiasme zou het zomaar kunnen dat je deze verborgen hint uit het aankondigingsfilmpje hebt gemist.

Pas op, dit artikel kan spoilers bevatten. Doorlezen op eigen risico.

Niet die ene zin

Screen Rant ontdekte iets dat de hele serie op zijn grondvesten doet schudden. Als het waar blijkt, tenminste. Kijk eens goed naar het filmpje. Zie je het ook? En nee, we bedoelen niet die mysterieuze zin We’re not in Hawkins anymore.

Tijdreizen?

Het gaat om die klok, links in beeld, die je op het einde ook hoort tikken. Men denkt dat dit wel eens kan hinten op tijdreizen. En dat is misschien wel goed nieuws voor mensen die zich zorgen maken om Hopper. Als onze helden teruggaan in de tijd, kunnen ze Hopper misschien wel levend terugbrengen na zijn vermoedelijke dood aan het einde van seizoen 3!

Wat betekent deze hint?

Het lijkt misschien alsof die klok zomaar uit de lucht is komen vallen. Maar de Duffer-tweeling, die Stranger Things bedacht, staat erom bekend vaak te strooien met cryptische hints en verwijzingen. Ook gaven de broertjes in een eerder interview toe dat time travel tot de mogelijkheden behoort als het om de toekomst van Stranger Things gaat. Vandaar dat die klok héél veel losmaakt.

Releasedate

We weten helaas nog niet wanneer Stranger Things terugkeert op Netflix. Maar… volgens geruchten beginnen de opnames nog deze maand. En dat zou dan weer betekenen dat seizoen 4 (pás, bluuhhh) in november 2020 uitkomt. Juist, tijdens Thanksgiving. En als de show doorgaat zoals voorgaande seizoenen, zou de vierde reeks zich in 1986 afspelen, maar door dit time travel-gerucht zijn we daar opeens niet meer zo zeker van…

