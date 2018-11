Pinautomaten krijgen een nieuw uiterlijk en dít zijn de hilarische reacties op het plan

Geldautomaten krijgen een nieuw uiterlijk én een nieuwe naam. Ze heten voortaan Geldmaat en gaan er allemaal geel uitzien. Vooral het uiterlijk zorgt voor hilarische reacties op social media.

Samenwerking

ABN Amro, Rabobank en ING slaan de handen ineen om het aantal pinautomaten in ons land aan te pakken. Samen met Geldservice Nederland (GSN), dat de geldautomaten sinds 2011 beheert, willen de banken de automaten “evenwichtiger verspreiden over het land”. In veel gevallen zal de Geldmaat straks te vinden zijn op de plek waar nu al een geldautomaat staat. De huidige bereikbaarheidscriteria blijven gehandhaafd, beloven de banken.

Locaties Geldmaat

“Je ziet in een winkelgebied nu soms vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn”, aldus een woordvoerder van GSN. “Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Maar er blijft ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten.”

De (geld)maat is vol

Niet zozeer het nieuws van de nieuwe gezamenlijke pinautomaten is het gesprek van de dag, maar het uiterlijk van de automaten wel. Op social media zijn hilarische reacties op de gele automaten te vinden:

Dingen die geel zijn en uiteindelijk uit het collectief geheugen zullen verdwijnen ….#geldmaat pic.twitter.com/N4APzD8kiE — Dennis Gerritsen (@Dennboss) November 5, 2018

In de categorie “kansloze naamsveranderingen ondersteund door tergend lelijk ontwerp” #geldmaat https://t.co/045Af8qzQH — jose duindam (@joseduindam) November 5, 2018

Zullen we het gewoon Geldautomaat noemen?

-Nee het moet korter…

#geldmaat pic.twitter.com/8QgQMTThig — Matthijs Duijm (@iamduijm) November 5, 2018

Lijkt op iets waar een treinkaartje uit moet komen #geldmaat — Ronald Drums (@Ronald72Drums) November 5, 2018

De regenmaat! Als je met regelmaat moet pinnen in de regen bij de geldmaat. #geldmaat pic.twitter.com/37YtFHxW7r — verhoefun (@SeriousGuitar) November 5, 2018

De #geldmaat is vol!

Zo, die matige grap is gemaakt. Moving on. — Loran Kloeze (@LoranKloeze) November 5, 2018

Ik zal wel weer de enige zijn in het land, maar ik vind hem vrij briljant. De naam #geldmaat vergeet je na 1 dag niet meer, hij is knalgeel dus valt goed op en het solide, kinderlijke Duplo-uiterlijk met vriendelijk gezichtje – wie wil daar nou een plofkraak op plegen? — Geertje Visser (@GeertjeVisser) November 5, 2018

