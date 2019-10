‘Het Geluid’ van Qmusic geraden voor recordbedrag van 100.000 (!) euro

Al weken zijn luisteraars van Qmusic in de ban van ‘Het Geluid’. Het filter van de afzuigkap losklikken, een pasje in een pasjeshouder stoppen en het dichtklikken van een rijstkoker: het is slechts een greep uit de foute antwoorden die elk ervoor hebben gezorgd dat ‘Het Geluid’ 100 euro meer waard is geworden. Tot donderdagochtend, want de 36-jarige Kirsten uit Veenendaal heeft het geraden.

In de ochtendshow van Mattie en Marieke op Qmusic wist Kirsten het goede antwoord te geven. Een gunstig moment voor de 36-jarige om mee te doen aan Het Geluid, gezien ze meedeed in de zogenaamde SuperRonde. Het mysterieuze geluid was inmiddels al 66.100 euro waard, maar omdat ze op dit tijdstip meespeelde én wist te achterhalen wat ze hoorde, leverde het de winnares maar liefst 100.000 euro op.

“Wat denk je dat het is? Want de jury is er klaar voor”, horen we Mattie zeggen in de ochtendshow. Kirsten antwoordt “het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand” te horen in Het Geluid en Marieke weet de deelneemster uiteindelijk te vertellen dat ze het bij het rechte eind heeft. De radio-dj’s gaan uit hun dak en Mattie zegt helemaal te trillen op z’n plek, Kirsten is naar eigen zeggen “sprakeloos”. Marieke: “Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van Het Geluid.”

Wereldstekker

Het mysterieuze geluid dat al een tijd meerdere keren te horen was op Qmusic, was dus het verstellen van een wereldstekker. In bovenstaande video zien we al even het bewijs, maar hieronder zie je nogmaals het juiste antwoord mét beeld.

De gekste geluiden

In het radiospel, dat in 2007 voor het eerst gespeeld werd, moeten luisteraars de herkomst van een alledaags geluid weten te raden. Denk bijvoorbeeld aan het klikken van een verfroller op een beugel, het inklappen van een gevarendriehoek of de ventielklem terughangen aan de fietspomp. Op de winst van Kirsten na werd in 2017 het hoogste bedrag uitgereikt aan degene die het juiste geluid wist te raden. Met ‘het vastklikken van het lipje van een fotolijstje’ won Kim uit Pijnacker destijds maar liefst 63.700 euro.

Beeld: ANP