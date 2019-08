Had jij een vermoeden? ‘Het Geluid’ van ‘Qmusic’ na een week geraden en dít is het antwoord

Luisteraars die hoopten om ‘Het Geluid’ van ‘Qmusic’ te raden, hebben pech. De 21-jarige Rien uit Enschede heeft woensdag, een week nadat de actie van start is gegaan, al geraden dat het ging om het vastklikken van een brandmelder. Hij wint daarmee een bedrag van 8000 euro.



Rien kwam met de ontknoping in de show van dj Wim van Helden. “Ik had een paar biertjes op en dan komen vaak de beste ideeën. Dus ik denk dat het het vastklikken van een brandmelder is”, aldus de winnaar. De dj reageerde vervolgens: “Ik zou niet iedereen aanmoedigen om een hoop bier te gaan drinken, maar bij jou pakte het wel heel goed uit!”

Hoewel Rien een mooi bedrag heeft gewonnen, harkten eerdere luisteraars meer binnen. Zo werd 60.000 euro betaald aan de ontdekker van het vastklikken van het lipje van een fotolijstje en kreeg een luisteraar ruim 50.000 euro voor het herkennen van het geluid van het opzetstuk met gaatjes op de gieter zetten. In 2010 werd Het Geluid in een dag geraden. Voor het terughangen van een haak in een telefooncel werd destijds 3200 euro in de wacht gesleept.

Omdat Het Geluid zo snel is geraden, start er donderdag een nieuwe bij Qmusic. De beginwaarde hiervan is 2500 euro.

