Écht herfstweer: komende dagen koud, nat én winderig

Als je naar buiten kijkt, kun je er niet omheen. Het. Is. Nat. Klétsnat. En koud. Waar gisteren nog lekker het zonnetje scheen, is de blauwe lucht vandaag ver te zoeken. En helaas lijkt het erop dat het typische herfstweer deze week blijft aanhouden.

Een dikke jas is deze week een must en ook een sjaal is zeker geen overbodige luxe als je naar buiten gaat deze week. Volgens Reinier van den Berg van Buienradar wordt het de komende dagen slechts een graad of zeven. “Er komt kil herfstweer aan”, aldus de meteoroloog.

Flinke wind

Niet alleen moeten we ons opmaken voor lage temperaturen, maar het gure weer wordt ook nog eens versterkt door de flinke wind die er staat. “Windkracht zes of zeven kunnen we wel verwachten”, waarschuwt Van den Berg. Hij zegt dan ook dat het de komende dagen “waterkoud” wordt. Dit wil zeggen dat de wind flink aanwezig zal zijn.

Nat pak

Vergeet naast je dikke jas en sjaal geen paraplu mee te nemen als je op stap gaat. Waar de week nat begint, beloven woensdag en donderdag droge dagen te worden. Maar daarna is het weer gebeurd; de rest van de week zou het met bakken uit de lucht kunnen komen. Of liefhebbers van het echte winterweer binnenkort hun hart al kunnen ophalen en mogen genieten van de sneeuw? “November is een echte herfstmaand”, vertelt de deskundige. “Nog even geduld, dus.”

Barre winter op komst?

Nu de winter met rasse schreden dichterbij komt, vragen velen zich af wat ons – na de extreme hitte van afgelopen zomer – te wachten staat. Komende winter kunnen we mogelijk het andere uiterste verwachten. Als we Russische meteorologen mogen geloven, staat ons geen zachte winter te wachten. Sterker nog, er wordt beweerd dat de winter van 2019/2020 de koudste winter in honderd jaar wordt. Ook Franse deskundigen voorspellen een extreem koud seizoen. Zij verwachten daarnaast dat we veel sneeuw kunnen verwachten komend winterseizoen.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Unsplash