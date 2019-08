Even doorbijten: het herfstweer maakt binnenkort weer plaats voor zomer

Hoewel we momenteel nog middenin de zomer zitten, lijkt het meer op herfst als je naar buiten kijkt. De zon is ver te zoeken, het komt met regelmaat met bakken uit de lucht vallen en de wind is ook alles behalve mals. Maar we hebben goed nieuws voor je: er komt warmer en vooral droger weer aan.

Eerdere voorspellingen toonden al aan dat we in september een prachtige nazomer kunnen verwachten, en nu blijkt dat het weer eind augustus al iets beter wordt. “Het blijft vaker droog”, begint weervrouw Diana Woei van Weerplaza. “Maar, tot en met 25 augustus blijft het veelal te koel voor de tijd van het jaar.”

14 dagen vooruit

Het is misschien nog wat koeler dan normaal voor de tijd van het jaar, maar vanaf 19 augustus (bijna, dus!) belooft het in elk geval droger te worden dan het tot nu toe is. En als we de 14-dagenvoorspelling mogen geloven, verdwijnen de donkere wolken dan ook geleidelijk.

Lees ook

Hebben! Deze best geteste zonnebrand kost nog geen 10 euro



Donderdag

Tot die tijd moeten we het helaas doen met het herfstachtige weer waar we al even mee te maken hebben. Zo breekt vandaag de zon geleidelijk door, maar trekken er wel flinke buien over het land. Hierbij bestaat de kans op onweer en flinke windstoten. Koud wordt het daarentegen niet; volgens de voorspellingen van Weerplaza wordt het zo’n 19 tot 22 graden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: Unsplash